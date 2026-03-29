Bărbat rănit cu cuțitul într-o benzinărie din județul Timiș. Agresorul a fost reținut

Un conflict spontan izbucnit într-o benzinărie din orașul Jimbolia, județul Timiș, s-a soldat cu un atac cu cuțitul asupra unui bărbat de 51 de ani, incidentul având loc pe fondul consumului de alcool.

Agresorul, un tânăr de 30 de ani, a fost preluat de polițiști și dus la audieri, în timp ce victima a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 29 martie 2026, în jurul orei 05:00.

„Polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic într-o stație de carburant din localitate. În urma primelor verificări, s-a stabilit că un tânăr, de 30 de ani, a provocat leziuni în zona abdomenului unui bărbat de 51 de ani, folosind un obiect ascuțit, în contextul unui conflict spontan și al consumului de alcool”, a transmis IPJ Timiș.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri, iar tânărul agresor a fost dus la secția de poliție pentru audieri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și motivele care au dus la conflictul violent dintre cei doi bărbați.