Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Crimă șocantă în Vaslui: un adolescent de 16 ani și-a ucis prietenul, apoi a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat

O crimă de o violență extremă a avut loc în județul Vaslui, unde un adolescent de 16 ani și-a ucis prietenul de 24 de ani, în urma unui conflict spontan. Cu hainele pătate de sânge, acesta a mers la o vecină din sat și i-a cerut să îi ghicească în cărți dacă va fi sau nu arestat.

Mânjit de sânge, adolescentul s-a dus la ghicitoare FOTO Shutterstock

Crima s-a petrecut în comuna Bunești-Averești, unde victima, întoarsă recent din Germania, se afla la un grătar organizat în curtea tatălui suspectului. La un moment dat, adolescentul și tânărul de 24 de ani au plecat împreună către un magazin din sat pentru a cumpăra băutură și mâncare.

Pe drum, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, ale cărui cauze nu sunt încă pe deplin cunoscute. Potrivit anchetatorilor, minorul a devenit violent și a început să-și lovească prietenul cu pumnii și picioarele, în special în zona capului. Chiar și după ce victima a căzut la pământ și nu s-a mai putut apăra, agresiunile au continuat.

După comiterea faptei, adolescentul s-ar fi întors la locul agresiunii și ar fi incendiat hainele victimei, încercând astfel să șteargă urmele și temându-se că aceasta ar putea supraviețui și îl va denunța la poliție.

După crimă, a mers la ghicitoare

Gestul care a urmat a șocat până și anchetatorii. Cu hainele pătate de sânge, adolescentul a mers în toiul nopții la locuința unei vecine cunoscute în sat pentru că ghicește în cărți. I-a spus femeii că a ucis un om și i-a cerut să îi spună dacă va ajunge la închisoare.

Inițial, aceasta a crezut că băiatul este sub influența alcoolului, însă când a observat sângele de pe mâinile și hainele lui, a încremenit de teamă, temându-se că ar putea deveni următoarea victimă. Deși a refuzat să îi ghicească, adolescentul a continuat să insiste, cerându-i să îi prevadă rapid ce urmează să se întâmple. Băiatul a părăsit locuința în momentul în care a auzit sirenele poliției și ale ambulanței, potrivit vremeanouă.

Cadavrul victimei a fost descoperit de tatăl suspectului, în curtea căruia avusese loc petrecerea. Observând că cei doi nu se mai întorc, acesta a plecat în căutarea lor și a găsit trupul neînsuflețit, după care a sunat imediat la 112.

Polițiștii au demarat de urgență căutările și l-au găsit pe adolescent la locuința mamei sale din localitatea Brădicești, județul Iași, unde încercase să se refugieze.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au deschis un dosar penal pentru omor calificat, cu circumstanțe agravante. Potrivit procurorului, agresorul a acționat cu o violență extremă, continuând să lovească victima chiar și după ce aceasta era în stare de inconștiență.

„Pe fondul unui conflict spontan între cei doi, inculpatul a început să lovească victima cu pumnii și cu picioarele în zona capului, iar după ce l-a doborât la pământ, a continuat să îl lovească în momentul în care acesta era inconștient. Ulterior, gandindu-se că, dacă și-ar reveni, victima l-ar putea denunța la poliție, inculpatul a revenit la locul agresiunii și a dat foc hainelor victimei, cu scopul de a șterge orice urma a agresiunii anterioare. În acest moment, procurorii criminaliști din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui fac cercetări pentru omor calificat, cu reținerea agravantei prin cruzimi, inculpatul a fost reținut și va fi prezentat judecătorului de la Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare preventivă”, a precizat prim-procurorul Ingrid Botezatu, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslu

Vecinii: „Era de așteptat”

Oamenii din Bunești-Averești, dar și din satul vecin, Brădicești, sunt îngroziți de cele întâmplate, însă mulți spun că nu sunt surprinși de gestul adolescentului, potrivit sursei citate. 

„Era de așteptat. Intra prin curți la oameni, fura de la bătrâni, dar Poliția spunea că e minor și nu prea avea ce să îi facă. Părinții sunt vinovați, asta e educația pe care i-au dat-o. Un element periculos”, spun sătenii, care consideră că închisoarea este cel mai potrivit loc pentru tânăr.

Mama băiatului, la care acesta a fugit după comiterea faptei, recunoaște că adolescentul avea probleme de comportament încă de mic, însă susține că nu a reușit să îl controleze.

La rândul lor, alți localnici cer ca și părinții să fie trași la răspundere: „Cum să crești așa monstru, cum să nu îl educi deloc? Cum să rabzi să facă numai potlogării și acum și crimă? Și părinții ar trebui duși și dați pe mâna legii”, spun oamenii, încă marcați de tragedie.

Adolescentul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

