Video Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de trei adolescenți în Oradea, după ce le-a cerut să nu mai arunce cu bulgări în geamuri

Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost bătut cu bestialitate de trei adolescenți, după ce le-ar fi atras atenția să nu mai arunce cu bulgări de zăpadă în ferestrele locatarilor. Incidentul violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit martorilor, victima a coborât din apartament pentru a-i opri pe tineri, însă conflictul a degenerat rapid. O femeie care a asistat la scenă, trezită de zgomotele de afară, a povestit întreaga scenă.

„Când m-am uitat pe geam, am văzut mai mulți indivizi care s-au năpustit peste un domn. Îl loveau cu pumnii, cu picioarele și cu niște obiecte. Mi s-a făcut efectiv rău când am văzut”, a declarat martora pentru publicația locală BIHOREANUL.

Femeia a coborât imediat să vadă ce se întâmplă, însă agresorii au fugit înainte ca cineva să poată interveni. Bărbatul rănit a fost preluat ulterior de un echipaj medical și transportat la spital.

Imaginile surprinse și transmise presei arată cum trei tineri lovesc un bărbat căzut la pământ, în timp ce îl înjură. Unul dintre agresori pare să folosească un obiect lung cu care îl lovește pe bărbat, după care grupul se face nevăzut.

Conflict spontan și discuții în contradictoriu

Poliția Bihor a confirmat sâmbătă că victima este un bărbat de 73 de ani, iar agresorii sunt trei adolescenți din Oradea, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Sesizarea a fost făcută la 112 la ora 00.18.

„La data de 10 ianuarie a.c., la ora 00.18, polițiștii orădeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic pe strada Leonardo da Vinci din municipiul Oradea”, au declarat reprezentanții IPJ Bihor.

Anchetatorii spun că agresiunea s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții în contradictoriu. Victima ar fi fost lovită cu obiecte contondente și cu picioarele, în zona corpului și a capului.

Bărbatul le-a relatat polițiștilor că în zonă se aflau mai multe persoane care făceau gălăgie și aruncau cu bulgări de zăpadă în geamuri, iar unii dintre tineri ar fi intrat în scara blocului să fumeze. Când le-a cerut să plece, unul dintre adolescenți l-ar fi lovit cu piciorul în piept, doborându-l la pământ, după care toți trei ar fi continuat să îl lovească.

În urma agresiunii, victima a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, fiind externată în aceeași zi. Ulterior, sâmbătă, bărbatul s-a prezentat și la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor pentru obținerea certificatului medico-legal.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Poliție de Proximitate din cadrul Poliției Municipiului Oradea, sub coordonarea unui procuror.

Surse Bihoreanul susțin că adolescenții sunt din cartier și au fost identificați la scurt timp după incident. Cei doi tineri în vârstă de 16 ani au fost deja duși la audieri, urmând ca autoritățile să stabilească măsurile legale care se impun.