search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de trei adolescenți în Oradea, după ce le-a cerut să nu mai arunce cu bulgări în geamuri

0
0
Publicat:

Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost bătut cu bestialitate de trei adolescenți, după ce le-ar fi atras atenția să nu mai arunce cu bulgări de zăpadă în ferestrele locatarilor. Incidentul violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Trei tineri lovesc un bărbat căzut la pământ. FOTO: captură video
Trei tineri lovesc un bărbat căzut la pământ. FOTO: captură video

Potrivit martorilor, victima a coborât din apartament pentru a-i opri pe tineri, însă conflictul a degenerat rapid. O femeie care a asistat la scenă, trezită de zgomotele de afară, a povestit întreaga scenă.

„Când m-am uitat pe geam, am văzut mai mulți indivizi care s-au năpustit peste un domn. Îl loveau cu pumnii, cu picioarele și cu niște obiecte. Mi s-a făcut efectiv rău când am văzut”, a declarat martora pentru publicația locală BIHOREANUL.

Femeia a coborât imediat să vadă ce se întâmplă, însă agresorii au fugit înainte ca cineva să poată interveni. Bărbatul rănit a fost preluat ulterior de un echipaj medical și transportat la spital.

Imaginile surprinse și transmise presei arată cum trei tineri lovesc un bărbat căzut la pământ, în timp ce îl înjură. Unul dintre agresori pare să folosească un obiect lung cu care îl lovește pe bărbat, după care grupul se face nevăzut.

Conflict spontan și discuții în contradictoriu

Poliția Bihor a confirmat sâmbătă că victima este un bărbat de 73 de ani, iar agresorii sunt trei adolescenți din Oradea, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Sesizarea a fost făcută la 112 la ora 00.18.

„La data de 10 ianuarie a.c., la ora 00.18, polițiștii orădeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic pe strada Leonardo da Vinci din municipiul Oradea”, au declarat reprezentanții IPJ Bihor.

Anchetatorii spun că agresiunea s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții în contradictoriu. Victima ar fi fost lovită cu obiecte contondente și cu picioarele, în zona corpului și a capului.

Bărbatul le-a relatat polițiștilor că în zonă se aflau mai multe persoane care făceau gălăgie și aruncau cu bulgări de zăpadă în geamuri, iar unii dintre tineri ar fi intrat în scara blocului să fumeze. Când le-a cerut să plece, unul dintre adolescenți l-ar fi lovit cu piciorul în piept, doborându-l la pământ, după care toți trei ar fi continuat să îl lovească.

În urma agresiunii, victima a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, fiind externată în aceeași zi. Ulterior, sâmbătă, bărbatul s-a prezentat și la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor pentru obținerea certificatului medico-legal.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Poliție de Proximitate din cadrul Poliției Municipiului Oradea, sub coordonarea unui procuror.

Surse Bihoreanul susțin că adolescenții sunt din cartier și au fost identificați la scurt timp după incident. Cei doi tineri în vârstă de 16 ani au fost deja duși la audieri, urmând ca autoritățile să stabilească măsurile legale care se impun.

Oradea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Ce a zis, de fapt, antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică! Scandalul momentului din Arabia Saudită ia amploare
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
La ce foloseşte maneta de sub scaunul din avion: nu e doar pentru deblocare în caz de evacuare
playtech.ro
image
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Val de concedieri în 2026! Cine vor fi primii angajați dați afară
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Rose McGowan foto Profimedia jpg
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!