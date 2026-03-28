Video „Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a venit să ia tot”

Localnicii din Cernetu, județul Teleorman, au fost sâmbătă, 28 martie, martorii unei tornade rare: o pâlnie de aer a coborât dintr-un nor de furtună violentă. Imaginile fenomenului au stârnit un adevărat val de reacții pe Facebook, între panică, umor și teorii bizare.

„Din cauza lui Bolojan, a venit să ia tot!”, a scris un utilizator.

„Nu vă speriați! E Dragnea, l-a chemat pe Grindeanu să vină urgent la București cu nava spațială”, a adăugat altă persoană.

„Vin rușii! … Georgescu e de vină!”, a comentat alt internaut.

„Îl caută pe Dragnea și Stănescu?? Să-i ducă la judecată sus??”, a întrebat altcineva,

„Puneți-i piedică și îi trece!”, a spus altă persoană.

Imaginile au fost publicate de Meteoplus.

Mai multe sate din Teleorman au fost afectate de furtuna care s-a dezlănțuit astăzi asupra județului.A căzut grindină, iar la două case din Mârzănești le-a zburat acoperișul. De asemenea, mai multe solarii au fost puse la pământ, potrivit presei locale.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat astăzi un cod portocaliu de ninsori și vânt cu rafale de până la 120 km/h pentru patru județe.