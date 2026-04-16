Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri

Fotbal este din nou în stare de șoc: fostul portar austriac Alex Manninger a murit la vârsta de 48 de ani într-un accident de mașină. A jucat și pentru Juventus, Siena și Torino

Fostul portar austriac a murit în această dimineață, după ce s-a ciocnit cu un tren la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere.

Lumea fotbalului este în doliu. Alexander Manninger, fost portar al echipei naționale a Austriei și, printre altele, pentru Torino, Juventus și Fiorentina, a murit la vârsta de 48 de ani într-un grav accident rutier, în timp ce își conducea mașina.

Conform presei austriece, accidentul mortal a avut loc în jurul orei 8:20 în această dimineață la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere. Mașina lui Manninger, un minivan Volkswagen, a fost grav avariată.

Deși serviciile de urgență au sosit prompt la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru fostul portar. Cei aproximativ 25 de pasageri din trenul local și mecanicul de locomotivă nu au avut de suferit.

Circumstanțele accidentului sunt încă neclare, la fel ca și dacă semnalul roșu de la trecerea la nivel cu calea ferată era activ. „Datorită caracteristicilor vehiculului, este posibilă analizarea precisă a datelor electronice și, în consecință, a comportamentului de condus al șoferului”, a declarat expertul Gerhard Kronreif, care investighează accidentul în numele parchetului.

Manninger a debutat la Salzburg, devenind primul austriac care s-a transferat la Arsenal. A jucat 39 de meciuri pentru „Gunners”, câștigând titlul de campion și Cupa FA în 1998. Ajuns în Italia în 2001, a jucat pentru Fiorentina, Bologna, Brescia, Siena, Torino și Juventus, câștigând Scudetto-ul cu bianconeri în 2012.

„Gândurile noastre sunt alături de familie și prietenii săi. Odihnește-te în pace, Alexander”, a postat Salzburg. Juventus și-a exprimat, de asemenea, consternarea: „Într-o epocă marcată de prezența monumentală a lui Gigi Buffon, Manninger a știut să fie pregătit ori de câte ori a fost chemat, devenind un punct de referință absolut pentru vestiar și o garanție între buturi. Astăzi ne luăm rămas bun nu doar de la un mare sportiv, ci de la un om cu valori rare: umilință, dăruire și un profesionalism neobișnuit”.