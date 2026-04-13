Trei motociclete, implicate într-un accident rutier produs la intrarea în Deva. Două persoane, preluate de ambulanțe

Un accident rutier în care au fost implicate trei motociclete a avut loc luni seară la intrarea în municipiul Deva dinspre Simeria. Două persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

„În accident au fost implicate trei motociclete și trei persoane”, a precizat Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara potrivit Servuspress.

La locul accidentului au intervenit o ambulanță SMURD tip B2, o ambulanță SMURD tip C1, cu medic, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Cele trei persoane implicate au primit îngrijiri la fața locului. Două dintre victime au fost ulterior transportate la Spitalul Județean din Deva.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că, în Ajunul Crăciunului, un accident rutier grav s-a produs în pădurea de la Mădârjac, județul Iași. Un motociclist în vârstă de 31 de ani a murit după ce a pierdut controlul vehiculului și a intrat cu viteză într-un stâlp de beton aflat la marginea drumului.