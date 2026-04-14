Tânăra de 23 de ani, care a murit în urma accidentului devastator de pe Valea Oltului, era însărcinată și se pregătea să devină mamă pentru a doua oară. Ana-Maria, din Cisnădie, a lăsat în urmă un copil mic și un soț internat în spital după impactul violent produs pe DN7, Valea Oltului.

Ana-Maria se afla în mașină alături de soțul său, în momentul în care autoturismul în care călătoreau a fost lovit violent de un vehicul care circula din sens opus și a intrat brusc pe contrasens.

În urma impactului violent, mașina lor a fost proiectată în afara carosabilului și s-a răsturnat în apropierea unei căi ferate. Lovitura a fost fatală pentru tânăra mamă. Aceasta a rămas încarcerată între fiarele contorsionate, iar echipajele de salvare au intervenit de urgență pentru a o extrage.

După ce a fost scoasă din autoturism, tânăra a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Craiova, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Ana-Maria a murit în aceeași zi.

Potrivit apropiaților și informațiilor publice de pe rețelele de socializare, tânăra ducea o viață împlinită alături de soțul său și de băiețelul lor, care o aștepta acasă.

Familia urma să se mărească în curând, Ana-Maria fiind însărcinată cu al doilea copil. Era pasionată de grădinărit și iubea călătoriile, scrie ora de sibiu.

Soțul victimei, un bărbat de 27 de ani, a fost rănit în accident și este internat la Spitalul Județean din Sibiu, unde primește îngrijiri medicale.

Momentul accidentului cumplit

Tragedia s-a produs luni, pe DN7, în zona localității Racovița, de pe Valea Oltului.

Din imaginile surprinse de camera de bord, se observă momentul în care cele două vehicule se ciocnesc puternic. În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 27 de ani a fost proiectat în zona căii ferate, iar trei persoane au fost rănite, inclusiv pasagera de 23 de ani.

„În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Vâlcea.

