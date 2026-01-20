Incendiu violent, cu degajări mari de fum, la un abator din Harghita. Un angajat şi un pompier au ajuns la spital

Un incendiu violent a izbucnit marți seară într-o hală a unui abator din municipiul Gheorgheni. Flăcările au cuprins acoperișul și un panou electric din zona de producție, iar fumul dens a determinat evacuarea rapidă a muncitorilor. Două persoane - un angajat şi un pompier- au ajuns la spital.

Flăcările au pornit, potrivit primelor informații, de la un panou electric, iar în scurt timp s-au extins către acoperișul clădirii, generând degajări dense de fum, relatează News.ro

Muncitorii aflați în interior au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să se amplifice.

Intervenția pompierilor a fost una de amploare. Echipaje din Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc au lucrat ore în șir pentru a limita pagubele și pentru a împiedica reaprinderea focarelor ascunse.

Salvatorii au fost nevoiți să decoperteze acoperișul halei, o operațiune dificilă, desfășurată în condiții de risc.

În sprijinul lor au venit și serviciile voluntare din localitățile învecinate, Joseni, Ciumani, Remetea și Ditrău.

Două persoane au fost rănite

Un angajat al abatorului, a suferit arsuri de gradul I, iar un pompier de 23 de ani a fost rănit în timpul intervenției, suferind o arsură superficială, în ciuda echipamentului complet de protecție.

„Din nefericire, au fost înregistrate două persoane rănite: un angajat, în jur de 50 de ani, cu arsuri de gr. I pe 12% din suprafaţa corpului şi un soldat gradat profesionist, de 23 de ani, care, pe timpul intervenţiei, deşi era echipat corespunzător cu echipamentul individual de protecţie, a suferit o arsură superficială”, a precizat ISU Harghita.

Ambele victime au fost transportate la Spitalul Municipal Gheorgheni, unde au rămas sub supraveghere medicală.

Pompierii continuă să lucreze pentru lichidarea ultimelor focare și pentru a se asigura că incendiul nu se va reaprinde. Ancheta privind cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită de specialiști.

„Pompierii din cadrul Detaşamentelor Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc şi Miercurea Ciuc acţionează şi la această oră pentru lichidarea incendiului produs la hala de producţie a unui abator din municipiul Gheorgheni, prin decopertarea acoperişului şi căutarea focarelor ascunse”, a precizat ISU Harghita.

