Un bărbat de 80 de ani, scos în stare gravă dintr-un incendiu devastator care i-a mistuit casa. Bătrânul are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului

Un bărbat de 80 de ani a s-a ales cu arsuri de gradele II şi III pe 80% din suprafaţa corpului în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă, 17 ianuarie, la locuinţa sa din localitatea Roşieşti, județul Vaslui.

La locul incendiului a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, două autospeciale de stingere şi un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, potrivit Vaslui TV.

„Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, are arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală, este conştientă şi respiră”, a transmis ISU Vaslui.

Incendiul a mistuit locuința bătrânului (aproximativ 50 de metri).

Pompierii militari au evacuat o butelie din locuinţă şi acţionează pentru lichidarea incendiului.

Starea bărbatului este gravă, potrivit cadrelor medicale.

Amintim ca o femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.

Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, după ce un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 14 ianuarie, la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, a transmis ISU București-Ilfov.