Video Incendiu puternic la o fabrică din județul Cluj

Pompierii clujeni au intervenit, duminică seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod.

La fața locului s-a intervenit cu 9 autospeciale de stingere, 2 autoscări și un echipaj SMURD, transmite presa locală.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii au reușit, prin eforturi susținute, să protejeze alte două hale situate în imediata vecinătate.

Sursa: Facebook / Cluj24

„Incendiul se manifestă la o hală în care este depozitat polistiren, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați”, informează ISU Cluj.

În sprijin se va deplasa autospeciala de stingere cu roboți din cadrul ISU Mureș, precum și o autospecială de mare capacitate din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

→ Imaginea 1/5: FOTO Facebook / Parohia Ortodoxa Iclod

De asemenea, a fost emis un mesaj de avertizare din dispeceratul integrat ISU-SAJ.

„În continuare nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a adăugat ISU Cluj.