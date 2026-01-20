Video Incendiu la un restaurant din Craiova. Șase autospeciale de stingere acționează la fața locului

Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, la un restaurant din cartierul Rovine din Craiova. Pompierii intervin cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea focului.

Potrivit primelor informații, inițial au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar, din cauza intensității flăcărilor, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă trei echipaje.

Incendiul a cuprins un restaurant și o patiserie. În prezent, focul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea ultimelor focare, relatează presa locală.

Nu au fost înregistrate victime. Intervenția este în continuare în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului.