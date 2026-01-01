Video Yuval Harari avertizează că AI va modela chiar și vocile noastre interioare: „Este momentul să găsim adevărul care se află dincolo de cuvinte”

Scriitorul israelian Yuval Noah Harari, cunoscut pentru bestsellerul „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”, a lansat un mesaj public pe Facebook, în prima zi a anului 2026, în care atrage atenția asupra pericolului ca inteligența artificială să preia tot mai multe aspecte ale vieții umane.

„Adio, lume veche, bună ziua, lume nouă și curajoasă. Pentru a construi un viitor mai bun, lăsați deoparte anxietatea și faceți apel la curajul vostru. Civilizația umană – de la religie la politică – a fost construită pe cuvinte. De când cuvintele ne-au făcut stăpânii lumii, oamenii au fost tentați să se identifice cu ele. Totuși, tot ce este alcătuit din cuvinte va fi preluat treptat de IA”, scrie Harari.

Scriitorul face și o referire la romanul distopic „Minunata lume nouă” de Aldous Huxley, sugerând că provocările tehnologice ale prezentului nu sunt departe de scenariile imaginare ale literaturii.

Potrivit scriitorului, odată cu avansul inteligenței artificiale, chiar și gândurile și vocile interioare ale oamenilor vor fi modelate de algoritmi.

„Pentru a rămâne liberi, oamenii trebuie să se identifice mai puțin cu cuvintele și să facă un salt spiritual pe care l-am evitat de milenii. Tao Te Ching spunea: <Adevărul care poate fi exprimat în cuvinte nu este adevărul suprem>. Acum este momentul să găsim adevărul care se află dincolo de cuvinte”, a subliniat Harari.

Mesajul a fost publicat pe Facebook în prima zi a anului 2026 și este însoțit de un videoclip în care scriitorul este surprins într-o drumeție pe lângă un pârâu.