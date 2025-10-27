Video Doi frați de 9 și 12 ani, uciși de o mașină de curse în timpul unei competiții de raliu

O fată de nouă ani și fratele ei, în vârstă de 12 ani, au murit duminică, 26 octombrie, după ce o mașină de curse a ieșit de pe traseu și a intrat într-un grup de spectatori. Incidentul a avut loc în timpul unei competiții desfășurate pe insula franceză La Réunion.

Potrivit Daily Mail, un al treilea copil se află în stare critică și primește în prezent tratament de urgență la spital.

Familiile din localitate s-au adunat de-a lungul traseului pentru a urmări cursa, când „o mașină a ieșit de pe drum și a lovit grupul din lateral, direct,” a declarat un bărbat în vârstă de 40 de ani pentru publicația Le Parisien.

Serviciile de urgență și poliția au fost chemate imediat la fața locului. O anchetă pentru ucidere din culpă a fost demarată, a confirmat procurorul public din Saint-Pierre, Olivier Clémençon.

Șoferul și copilotul mașinii au fost audiați de poliție până după-amiaza târziu. „Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative,” a declarat procurorul.

Cursa a fost oprită imediat după incidentul tragic. Fetița de nouă ani a fost declarată decedată prima, iar fratele ei s-a stins din viață la spital, din cauza rănilor suferite.

„Gândurile noastre cele mai profunde sunt alături de familiile lor, de cei dragi și de întreaga comunitate a raliurilor afectată de această tragedie,” au postat organizatorii Rallye de Saint-Joseph pe Facebook.

Rallye de Saint-Joseph din Réunion este unul dintre cele mai populare evenimente sportive de pe insulă, testând șoferii cu trasee sinuoase și tehnice.

Cursa de duminică marca cea de-a 18-a ediție a Rallye de Saint-Joseph, când tragedia a avut loc în zona Plaine-des-Grègues.

Șoferii mașinii care a ieșit de pe drum sunt în siguranță, fără răni serioase raportate.

Victimele au fost transportate cu elicopterul la Spitalul Universitar Saint-Pierre. Un perimetru de securitate a fost stabilit în jurul locului unde s-a întâmplat accidentul pentru ca anchetatorii și specialiștii criminaliști să-și desfășoare activitatea.

Primele constatări sugerează că nu existau semne de avertizare pentru spectatori că nu ar fi trebuit să se afle în zona în care s-a produs accidentul.

Patrick Lebreton, primarul din Saint-Joseph, a declarat: „O anchetă este în curs pentru a stabili circumstanțele acestui accident. Dar gândurile mele se îndreaptă, înainte de toate, către familiile victimelor, cei dragi și toți cei profund afectați de această tragedie”

El a adăugat că „nu există cuvinte pentru a exprima durerea pe care am simțit-o de la anunțarea acestui bilanț tragic, care afectează copii”.