O fată de 12 ani, din Piteşti, a dispărut în noaptea de Revelion de lângă mama sa

O fată de 12 ani din Pitești a dispărut în noaptea de Revelion, în timp ce se afla împreună cu mama sa în centrul oraşului pentru a urmări focurile de artificii.

O fată de 12 ani, din municipiul Pitești, a dispărut în noaptea de Revelion, după ce a plecat de lângă mama sa în jurul orei 23:50, în timp ce se aflau în Piața Primăriei, la evenimentele organizate de autorităţi în ultima noapte dintre ani şi aşteptau să înceapă focurile de artificii.

Mama minorei a sesizat dispariția joi, 1 ianuarie, în jurul orei 13:00, la Secția nr. 1 Poliție Pitești, și a lansat un apel disperat pe rețelele sociale, publicând fotografia fiicei și rugând pe oricine deține informații să o contacteze.

Potrivit poliției, Stanciu Georgia Aura, în vârstă de 12 ani, a plecat voluntar într-o direcție necunoscută, fără să anunțe pe nimeni, în timp ce se afla cu mama sa în Piața Primăriei.

„Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii au stabilit că în noaptea de 31 decembrie - 01 ianuarie 2026, în jurul orei 23:50, minora Stanciu Georgia Aura, în vârstă de 12 ani, în timp ce se afla în Piaţa Primăriei din municipiul Piteşti, împreună cu mama sa, ar fi plecat într-o direcţie necunoscută”, arată Poliţia.

Semnalmentele fetei: înălțime aproximativ 1,60 m, greutate 40 kg, constituție atletică, păr șaten de lungime medie, ochi albaștri.

La momentul dispariției, Stanciu Georgia Aura purta geacă scurtă roz, hanorac roz, pantaloni albi și ghete tip UGG, maro, şi avea asupra sa un telefon mobil, care în prezent este închis.

Potrivit datelor existente, fata a mai plecat voluntar şi în trecut.

În urma sesizării, polițiștii au demarat imediat căutările, implicând toate structurile de poliție din județul Argeș, precum și alte unități teritoriale şi au făcut apel către oricine deține informații care pot conduce la găsirea minorei să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.