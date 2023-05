Zăpada de pe Transalpina atinge șase metri, pe cel mai înalt drum din România VIDEO

Zăpada de pe Transalpina, cel mai înalt drum din țară, depășește înălțimea de patru metri, după cum reiese din filmările făcute de către reprezentanții Drumurilor Naționale.

Lucrările de deszăpezire ale celei mai înalte porțiuni de pe Transalpina continuă cu dificultate din cauza stratului mare de zăpadă și a vremii nefavorabile. Miercuri, 17 mai 2023, chiar a fost viscol în Munții Parâng, iar lucrătorii au fost nevoiți să se retragă.

Drumul redat în totalitate circulației rutiere până la sfârșitul lunii iunie.

„Chiar dacă în weekend a nins puțin, lucrările de îndepărtare a zăpezii continuă pe DN 67C, Transalpina.

Se lucrează cu încărcătoare de mare capacitate și autofreze.

Termenul de reluare a circulației pe tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului este 30.06.2023, dar colegii noștri de la SDN Târgu-Jiu și SDN Vâlcea depun eforturi ca circulația să se reia în timp cât mai scurt.

Reamintim participanților la trafic că sectorul rămâne închis și accesul neautorizat este interzis!“, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Se lucrează pe două fronturi

Cristian Tudor, reprezentantul DRDP Craiova, a spus că zăpada are o înălțime de patru metri: „La munte este încă zăpadă. După cum se poate vedea din imagini, zăpada este mai înaltă decât vola de cea mai mare capacitate, care are o înălțime de patru metri. Este vorba de zonele de creastă viscolită și unde a nins foarte mult. Sunt zone unde zăpada are chiar și șase metri. Cu siguranță, circulația se va deschide mai repede de 30 iunie pe Transalpina, dar nu pot să spun cu exactitate când“.

Se acționează cu utilaje de deszăpezire dintre Obârșia Lotrului și dinspre Rânca (Gorj). În paralel se lucrează și la montarea indicatoarelor, care se dau jos la începutul sezonului rece, pentru a nu fi rupte de zăpadă.

Transalpina este unul dintre cele mai importante drumuri montane turistice din România. Are o lungime de 150 de kilometri și străbate patru județe: Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba.