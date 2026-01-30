Un medic şi trei asistente de la privat, sub control judiciar: eliberau documente false, folosite pentru a evita munca în folosul comunității

Un medic și trei asistente din sistemul privat de sănătate din Gorj au fost puși sub control judiciar, în urma unor cercetări care au scos la iveală emiterea unor documente medicale false folosite pentru a evita executarea obligațiilor de muncă în folosul comunității.

Un medic specialist și trei asistente medicale, alături de doi beneficiari ai documentelor, au fost puși sub control judiciar în județul Gorj, după ce procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu au desfășurat 41 de percheziții într-un dosar privind abuzul în serviciu, instigare la abuz, fals intelectual și uz de fals.

Potrivit procurorului Lucian Brâncuș, purtător de cuvânt al Parchetului, măsurile de control judiciar au fost dispuse pentru șase persoane, dintre care patru sunt cadre medicale.

„Au fost luate șase măsuri de control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, patru dintre acestea față de personal medical. Personalului medical i s-a instituit, pe această perioadă, printre altele, și obligația de a nu-și exercita profesia”, a precizat procurorul pentru Agerpres.

Potrivit presei locale, ar fi vorba despre medicul Gheorghe Ioan Ovidiu, specializat în Medicina Muncii, care, în plus, ar fi eliberat în fals şi adeverințe de concediu medical, care au fost folosite de persoanele cărora li s-au eliberat pentru a justifica lipsa de la locul de muncă.

Anchetatorii spun că, în perioada 2022‑2025, nu mai puţin de 31 de persoane au folosit ilegal fișe de aptitudini și adeverințe medicale false pentru a se sustrage de la prestarea muncii în folosul comunității, obligație impusă de instanțele de judecată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2022‑2025, cinci suspecți, respectiv un medic și patru asistenți medicali specializați în domeniul medicina muncii, din sistemul privat de sănătate, fiind instigați de către 31 de suspecți, care în trecut au fost condamnați definitiv de către instanțele de judecată în mai multe cauze penale, și față de care s-a dispus obligarea la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, le-au eliberat acestora din urmă, în fals, fișe de aptitudini și adeverințe medicale prin care au atestat că aceștia nu sunt apți să își îndeplinească obligațiile ce le-au fost stabilite de către instanțele de judecată”, se arată în comunicatul Parchetului.

Documentele medicale astfel obţinute au fost folosite ulterior pentru a solicita Serviciului de Probațiune Gorj și instanțelor de judecată încetarea obligației de muncă în folosul comunității.

Sursa citată mai arată că un alt suspect, medic specializat în domeniul ginecologie, din sistemul privat de sănătate, a emis în cazul mai multor paciente documente în care a consemnat diagnostice medicale fictive și le-a direcționat apoi spre un anumit cabinet medical pentru noi consultații, cu scopul de a furniza acestui cabinet medical un număr mai mare de pacienți și venituri mai mari din consultații medicale.