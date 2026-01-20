Amenzi record pentru prostituție în Arad. Prostituatele nu plătesc și nici nu prestază muncă în folosul comunității. Care e cea mai mare datorie

Primăria municipiului Arad se confruntă cu dificultăți majore în recuperarea unor sume consistente provenite din amenzi aplicate pentru prostituție. Potrivit datelor oficiale transmise de administrația locală marţi, 20 ianuarie,, instituția are de recuperat aproximativ 3 milioane de lei, bani care provin din sancțiunile aplicate, în ultimii ani, unui număr de 30 de persoane care prestează servicii sexuale contra cost.

Cea mai mare datorie individuală aparține unei femei care a acumulat numeroase amenzi, valoarea totală a acestora ajungând în prezent la 243.047 de lei. Următoarea în clasament are restanțe de aproximativ 240.000 de lei, iar pe locul al treilea se află o alta cu datorii de 218.000 de lei către bugetul local.

Reprezentanții Primăriei Arad precizează că amenda pentru prostituție este cuprinsă între 500 și 1.500 de lei, însă, în cele mai multe cazuri, se aplică sancțiunea minimă. Chiar și în aceste condiții, numărul mare de procese-verbale întocmite de-a lungul timpului a dus la acumularea unor sume greu de gestionat din punct de vedere juridic.

În lipsa bunurilor ce pot fi executate silit, autoritățile locale se adresează instanțelor de judecată, care dispun, de regulă, înlocuirea amenzilor cu muncă în folosul comunității, ca modalitate alternativă de recuperare a prejudiciului.

„În general, prostituatele nu plătesc amenzile, deoarece nu au patrimoniu, iar cele mai multe dintre ele sunt din alte localități. Recuperarea acestor sume este extrem de anevoioasă, procedura fiind una complexă, care presupune sesizarea instanțelor. De cele mai multe ori, judecătorii dispun recuperarea doar a unei părți din aceste sume prin muncă în folosul comunității”, a declarat Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, citat de ProTV.

Problema este că, potrivit administrației locale, în numeroase cazuri, persoanele sancționate nu se prezintă nici la munca în folosul comunității, deși aceasta a fost stabilită prin hotărâri judecătorești definitive, astfel că, în aceste condiții, șansele de recuperare a banilor rămân zero, iar amenzile continuă să se adune în evidențele instituției.