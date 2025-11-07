O mare companie renunță la China și transferă o parte din producție în România, de teama tarifelor lui Trump

O corporație japoneză, specializată în producția de scule electrice, a decis să părăsească piața din China și să își mute producția spre România și Thailanda.

O parte din echipamentele făcute de compania japoneză Makita și destinate pieței americane vor fi produse în România și Thailanda, în loc de China. Decizia a fost luată pentru a evita problemele generate de războiul taxelor vamale între SUA și China, conform datelor analizate de Profit.ro.

Fabrica Makita din Brănești, județul Ilfov, va juca un rol esențial în strategia globală a companiei. În prezent, uzinele din România și Thailanda reprezintă mai puțin de 10% din exporturile Makita către SUA, însă până în martie 2026 aceste cote ar urma să crească la aproximativ 30% fiecare.

În 2021, Makita a anunțat că vrea să dubleze capacitatea de producție a fabricii din Brănești, la 1 milion de scule pe lună, până în 2022, motiv pentru care vizează atingerea unui efectiv de 3.500 de angajați.

În acest scop, grupul pregătea și o hală de depozitare pentru uneltele produse, în suprafață de circa 17.600 de metri pătrați, o investiție de 77 milioane lei. Noua construcție este planificat să înceapă în toamna acestui an.

Japonezii activează în România prin două companii: Makita EU (fabrica) și Makita România (vânzări și suport clienți). În 2020, fabrica a avut un număr mediu de 2.371 de angajați și o cifră de afaceri de 2,1 miliarde de lei, cea mai mare de la inaugurarea fabricii, în 2007, și în creștere cu aproape 40%, comparativ cu rezultatele anului anterior. Profitul fabricii a crescut în 2020 cu peste 68%, până la 159 de milioane de lei. Divizia de vânzări a generat afaceri de 152 de milioane de lei în 2020 și a raportat un profit net de 4,1 milioane lei, cu un număr mediu de 56 de angajați.

Makita, prin divizia de vânzări, a efectuat în luna mai 2021 o majorare de capital social de peste 110 milioane lei, fiind pe primul loc în clasamentul societăților după participarea străină la capitalul social subscris în acea lună.

La inaugurarea fabricii din Brănești, în urma unei investiții de 50 de milioane de euro, Makita preconiza ca unitatea de producție să devină cea mai importantă din Europa. Grupul are fabrici în Brazilia, China, Thailanda, Germania, Marea Britanie și SUA, aproximativ două treimi din producția de scule fiind realizată în afara Japoniei.