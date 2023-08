Un celebru actor își vinde cabana: „Mă duc să plâng“. Cât costă casele de vacanță în exagerat de scumpa piață clujeană

Bogdan Bob Rădulescu a postat anunțul, zilele trecute, pe Facebook și se laudă că deja are trei oferte, deși prețul nu e mic deloc. Pe cea mai scumpă piață imobiliară din România, prețurile cabanelor încep de la 33.000 de euro și ajung până la sume amețitoare de 500.000 de euro.

„Colțul meu de Rai din vârful Apusenilor merită pe cineva care să-l viziteze mai des, nu de 2 ori pe an.

Cineva care să se bucure de pârtia de schi aflată la 10 minute de plimbare lejeră sau să construiască ceva de închiriat pe terenul generos din jurul cabanei.

Cineva care să culeagă afinele, hribii, gălbiorii și mai ales mugurii de brad din jurul cabanei și să facă sirop, așa cum am făcut eu în ultimii 15 ani”, a scris Bob pe pagina sa de Facebook.

Actorul (membru al trupei Epic Show, cunoscut pentru personajul Haurențiu, care apare și în scheciurile lui Mircea Bravo) a mărturisit că se departe cu greu de cabana la care a lucrat cu mâinile sale și la brazii pe care i-a plantat acum 15 ani.

Bob a explicat și de ce-și vinde cabana: „Mă duc atât de rar și o neglijez atat de mult, încât e păcat de ea... Poate cineva vrea și poate să se bucure de viața de la munte mai mult decât mine și să guste din cea mai pură apă urcată de la 120 m adâncime din stâncă, direct la robinet. Detalii în anunț. Mă duc să plâng.”

Cât costă cabana

Cabana se vinde cu 90.000 de euro.

„Vând cabană din lemn, întabulata, acte la zi, CF, construită în 2009 cu autorizație, dispune de parter plus etaj/mansardă, amprenta la sol 42 mp, 3 dormitoare la etaj, 2 băi, una la etaj una la parter, living generos si cozy, bucătărie open space, cămară alimente, terasă acoperită 28 mp, curent electric, apă din foraj de la 120 metri adâncime din stâncă, excelentă calitate si debit”, se arată în anunțul postat de actor.

Cabana e complet utilată și mobilată.

Un plus este terenul de 1.200 de metri pătrați, într-o „zonă excepțională, retrasă de la drumul principal, situată la 700 metri de pârtia de schi din Mărișel, altitudinea la cabană este de 1300 m, înconjurată de brazi.”

„Prețul este de 90.000 euro, excelentă investiție pentru închiriat sau loc de retras si liniște pentru iubitorii de natură pură și aer curat”, concluzionează actorul.

„Am deja trei oferte”

Cunoscuții lui Bob îl sfătuiesc să nu vândă cabana. „Nu o vinde. Peste încă 5 ani o să ai mai mult timp, peste încă 10 și mai mult…. Și ieși la pensie imediat și o să vrei să nu te mai sufoci în Cluj…. Las-o acolo, iubește-o rar, dar bine”, spune Oana.

Andrei îl sfătuiește să o închirieze gratis, iar clienții să ajute la întreținere. „Ține-o fiindcă merită să ai un loc departe de oraș unde să te poți refugia, scurt pe doi”, concluzionează acesta.

Un alt prieten de-al actorului i-a spus că vine să negocieze, doar de dragul negociatului.

„Nici nu mai negociez. Am 3 oferte la 90.000 euro și un tip care o zis că-mi dă 100.000 numa' să i-o dau lui. Serios vorbesc, tot weekendul sunt plecat în Maramureș la un festival și oamenii ăștia mă presează să mă văd azi sau mâine cu ei să bat palma. Ce naiba să mai negociez? Eventual în sus, licitație”, i-a răspuns, prompt, Bob.

„Mult succes în găsirea unui client sau - de ce nu - a timpului necesar pt a o pastra. (Eu as angaja un localnic să se ocupe de ea și aș da-o în chirie, iarna pt schi și vara pt plimbari cu bicicletele, că pârtia e foarte bună și pt biciclete, iar în zona se fac și plimbări cu caii)”, spune Alin.



Cât costă cabanele la Cluj

Cluj-Napoca este cunoscut ca orașul din România cu cea mai scumpă piață imobiliară. Nici județul nu stă mai prejos. O cabană în zona montană a Clujului începe de la circa 30.000 de euro, dar poate ajunge până la sume amețitoare de 500.000 de euro.

Astfel, o cabană de 60 de metri pătrați, cu un teren de 200 de metri pătrați, în stațiunea Muntele Băișorii, este scoasă la vânzare cu 33.000 de euro.

„Cabană individuală cu teren în stațiunea de ski Muntele Băișorii, 200-300 metri liniari de Hotel Alpin, 100-200 metri de salvamont și 50 km de Cluj-Napoca. Imobilul este utilat și mobilat. Gata de folosit din ziua achiziției”, se arată în anunț.

Construită cu regim de înălțime D+P+M, cabana are suprafață utilă 50 mp și e amplasată pe un teren de 200 mp. „La acesta se mai adaugă un teren extratabular de 250 mp aflat în folosință din anul 1994. Parcela este îngradită în întregime”, se arată în anunț.

Zona în care este construită cabana are acces prin pădure către baza pârtiei de ski.

Cabană cu ciubăr, la 155.000 euro

O cabana cu piscina în Măguri-Răcătău, cu 135 de metri pătrați utili și un teren de 1.000 de metri pătrați, este scoasă la vânzare cu 155.000 de euro.

„Vă oferim spre vânzare o casă de vacanță în Măguri-Răcătău , una dintre cele mai frumoase zone turistice ale celor care doresc să se relaxeze și detașeze de stresul cotidian. Proprietatea se afla doar la 40 de minute de Cluj, făcând locația ideala pentru o casă de vacanță. De asemenea, peisajele pitorești, zăpadă și atmosfera relaxanta oferă un plus valoare zonei”, se arată în anunț.

Casa are o piscina și ciubăr, locuri de parcare și două anexe. „Accesul către cabana se face printr-un drum de servitute care oferă un plus de liniște, proprietatea fiind ferita de drumul principal. Finisajele sunt moderne, de calitate și cabana oferă o senzație plăcută de modern îmbinată cu finisaje din lemn care îți confirma faptul că ești într-o cabana la munte”, se precizează în anunț.

Cabana are 5 dormitoare spațioase, iar capacitatea cabanei este de aproximativ 14 persoane.

Cabane la prețuri de casă: 175.000 euro

O cabană mobilată și utilată de 150 metri pătrați, cu teren de 1.000 de metri pătrați, în Valea Ierii se vinde cu 175.000 de euro.

„Cabana este situată în localitatea Valea Ierii (Plopi) într-o zonă deosebită retrasă de restul construcțiilor din zonă cu un peisaj de poveste. Interiorul este super finisat cu materiale de înaltă calitate respectiv izolație de 18 cm, termopane cu 7 camere, 3 sticle securizate, parchet, mobilier nou în toată cabana etc”, se arată în anunț.

Cabana are următoarea compartimentare: parter - living cu bucătărie și două dormitoare, plus baie; etaj - două dormitoare plus o baie. Încălzirea se face cu centrala pe peleți conectată la instalația de încălzire plus șemineu pe lemn.

Cabană din bușteni, la 450.000 euro

O cabană din bușteni, din localitatea Râșca, în Apuseni, se vinde cu amețitoarea sumă de 450.000 de euro. Imobilul are 180 de metri pătrați utili și un teren de 1.600 de metri pătrați.

„Oferim spre vânzare casă de vacanţă din buşteni situată în munţii Apuseni, comuna Râșca judeţul Cluj, cu acces din stradă asfaltată”, se arată în anunț.

Suprafaţa este de 180 mp construit fiind compusă astfel: 3 dormitoare cu paturi matrimoniale și design propriu, tv , fiecare având baie proprie; living open space/bucătărie complet utilată; cameră tehnică; baie de serviciu.

„Casa de vacanţă este atent finisata cu materiale de calitate superioară, designul îmbinând elementele rustice cu cele moderne creând o atmosfera caldă şi liniştitoare oferinduti tot confortul unei locuinţe moderne”, susțin vânzătorii.

Dintre dotările case, se amintește: încălzirea în pardoselă, termoșemineu automatizat, centrală și boiler electric. Tâmplăria casei este prevăzută cu geamuri antiefractie și camere de supraveghiere profesionale+alarma cuplata la telefon.

Terenul este de 1.600 mp dispunând de parcare pentru 4 auto, spaţiu de relaxare , jacuzzi, sauna, foişor bușteni utilat mobilat închis cu tâmplărie de aluminiu culisanta pe întreaga suprafața cu grill profesional răcitor vinuri

Cabana este situată la 45 de minute de Cluj fiind aproape de următoarele puncte turistice: Lacul Beliș 8 km, Pârtia Mărișel 12 km, Lacul Tarnița -10 km.