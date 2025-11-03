Black Friday toată luna la Mobila Laguna: reduceri care depășesc 70% și economii de peste 6.000 de lei pentru cumpărători

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mobilier redus substanțial, campanie extinsă până pe 30 noiembrie. Am verificat cele mai mari discounturi și am selectat ofertele cu adevărat avantajoase.

Pagina de promovare a ofertelor de Black Friday 2025 la Mobila Laguna Foto Mobila Laguna
Black Friday 2025 la Mobila Laguna vine cu reduceri de peste 70% Foto Mobila Laguna

Mulți români profită de Black Friday pentru a-și îmbunătăți casa sau grădina — fie că e vorba de mobilier, decorațiuni sau accesorii pentru baie și bucătărie. Comercianții au observat această tendință de câțiva ani și se întrec în oferte pentru segmentul Home & Garden, una dintre categoriile-vedetă ale sezonului de reduceri.

Spre deosebire de magazinele care lansează campanii scurte sau afișează produse cu „stoc promoțional epuizat” înainte de startul oficial, Mobila Laguna a ales o strategie diferită: o campanie de tip „Black Month”, derulată între 1 și 30 noiembrie, cu reduceri vizibile și ușor de verificat.

Pentru Ghidul cumpărătorului informat de Black Friday 2025, am selectat cele mai bune oferte de la Mobila Laguna, pentru cei interesați de cumpărături online. Dacă mai multe oferte au aceeași reducere, am ales variantele complete și utile din punct de vedere al funcționalității și designului. În plus, unele dintre selecții sunt oferte exclusiv online.

Fiecare link afiliat din caseta fiecărui produs selectat duce direct către pagina de verificare a prețului și disponibilității, astfel încât să poți profita de reducere — fără niciun cost suplimentar pentru tine.

Topul celor mai mari reduceri la Mobila Laguna – Black Friday 2025

Am analizat ofertele active online și am selectat produsele cu cele mai mari discounturi din campania Black Friday 2025 de la Mobila Laguna, pentru fiecare categorie - bucătării, dormitoare, living, mic mobilier și seturi de scaune și mese - pentru a-ți fi mai ușor să vezi unde sunt cele mai bune reduceri.

Cele mai mari economii se înregistrează la mobilierul de bucătărie, unde reducerea de 73,7% se traduce printr-un preț scăzut cu peste 6.000 de lei.

REDUCERE: 73,7%
image

Set mobilă bucătărie Italia 264 cm – design modern

Familia Italia este o mobilă de bucătărie realizată din corpuri modulare din material de PAL melaminat și fronturi lucioase sau mate negre pentru partea superioară și stejar deschis în partea inferioară. Lungimea totală de 264 cm o face potrivită pentru spații medii, iar aspectul elegant negru-lemn se integrează perfect în interioare contemporane.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 64%
image

Set living Join – configurația 23, elegant și practic

Setul Join (L 200 x A 42,4 x H 200 cm) combină designul modern cu utilitatea: două corpuri suspendate și o comodă cu patru uși / sertare în finisaj alb, ideale pentru depozitare și organizare în livinguri contemporane, oferind spațiu generos și un aspect elegant.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 59,50%
image

Mic mobilier: Oglindă Giulia Sonoma – elegantă și practică

Oglinda Giulia Sonoma (70 x 85 cm, suspendată) din PAL melaminat adaugă funcționalitate oricărei încăperi, fie că este amplasată pe hol, în dormitor sau în living. Finisajul alb combinat cu sonoma, ușor mat și cu textură de lemn, evidențiază frumusețea mobilierului și îl pune în valoare.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 57,92%
image

Set dormitor cașmir / stejar Siena C01 – confort și stil

Setul Mobilă Dormitor Cașmir / Stejar Siena C01, realizat din PAL melaminat cu finisaj Cașmir și Stejar Auriu, combină eleganța cu funcționalitatea. Dulapul generos de 1,23 m se potrivește și în camere mai joase sau mansarde, iar patul, noptierele și comoda (opțională) oferă spații de depozitare suplimentare. Disponibil pentru paturi 140, 160 sau 180×200 cm.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 51,95%
image

BONUS: Set dormitor Nordis alb C18

Set Dormitor Nordis Alb C18 cu oglindă oferă dulap cu uși glisante, pat și noptiere cu spații de depozitare, disponibile cu una sau două lăzi, în dimensiuni de 120–180×200 cm. Oglinda integrată luminează camera și conferă senzația unui spațiu mai mare, iar baghetele gri mat pot fi aplicate opțional.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 57,85%
image

Pat Blanco fix tapițat gri – minimalist și confortabil

Patul Blanco fix tapițat pentru saltea aplicată 180×200 combină un design modern și elegant, cu stofa gri și picioare argintii, și formele simple și armonioase ale tăbliei. Tapițeria acoperă lateralele și capătul patului, iar produsul beneficiază de livrare rapidă și garanție de 2 ani.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 55,74%
image

Dulap dressing Terra – organizare eficientă

Dressingul Terra (240,4 × 57,4 × 220 cm) combină spațiul generos cu funcționalitatea, având 7 uși, 2 sertare și compartimentări multiple pentru haine și accesorii. Oglinda integrată luminează camera și conferă senzația unui spațiu mai mare, iar benzile LED adaugă un plus de eleganță.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 52,23%
image

Scaun Oslo Royal Velvet 6 – confort scandinav

Scaunul Oslo Royal Velvet 6 adaugă un plus de stil sufrageriei sau livingului, fiind disponibil în mai multe variante cromatice. Tapițeria din catifea și picioarele albe oferă un design modern și confort sporit. Dimensiunile (46×51×103 cm) îl fac potrivit pentru orice spațiu.

Vezi prețul și alte detalii
REDUCERE: 49,03%
image

Set masă Smart cu 4 scaune Oslo Royal Velvet – modern și funcțional

Setul Masă Smart cu 4 scaune Oslo oferă un spațiu de luat masa practic pentru întreaga familie. Masa din PAL are design minimalist și dimensiuni compacte (blat 92×68 cm, înălțime 75 cm), completată de scaune tapițate în catifea gri deschis, ergonomice și confortabile.

Vezi prețul și alte detalii

Ghid rapid pentru cumpărători: cum prinzi ofertele înainte să dispară

  1. Creează-ți contul pe site și salvează datele de plată înainte de start.
  2. Monitorizează paginile produselor preferate înainte.
  3. Adaugă rapid în coș și finalizează comanda imediat ce stocul promoțional devine disponibil.
  4. Dacă produsul dorit e epuizat, verifică alternativele similare din aceeași categorie.
  5. Unele magazine reîncarcă stocuri suplimentare în primele ore de după lansare — merită verificat periodic.

Concluzie

Black Friday 2025 la Mobila Laguna se remarcă prin reduceri consistente și o campanie care se întinde pe tot parcursul lunii noiembrie.

Pentru cei care vor să-și mobileze casa sau să facă upgrade la dormitor, living ori bucătărie, ofertele actuale pot aduce economii de mii de lei — fără stresul unei singure zile de cumpărături.

Notă: Articolul conține linkuri afiliate. Comisioanele obținute în urma unei posibile achiziții nu afectează prețul final al produsului, nu presupune costuri suplimentare, dar contribuie la susținerea acestui site și a jurnalismului independent.


