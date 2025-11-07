search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
„Regele asfaltului” din România construiește un oraș pentru angajații săi, pe aproape 200 de hectare, cu locuințe, școli și căi ferate. Autoritățile locale și-au dat acceptul

Firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu va începe în 2026 construirea unui adevărat oraș dedicat angajaților societății UMB Spedition, la nord de orașul Adjud, județul Vrancea, pe o suprafață de 192 de hectare.

Campus industrial UMB Adjud FOTO Primăria Adjud
Campus industrial UMB Adjud FOTO Primăria Adjud

Consiliul local Adjud a aprobat în ședință extraordinară, în această săptămână, investiția privind construirea unui campus mixt la nord de Adjud, iar autorizația de construcție va fi emisă cel mai probabil până la finalul acestui an.  

Practic, dacă va fi obținută și autorizația de construire lucrările efective la campus vor demara în prima parte a anului 2026.

După cum Adevărul a scris în vară, investiția omului de afaceri Dorinel Umbrărescu constă în amenajarea unui ansamblu rezidențial cu dotări sociale, clădiri administrative, zone de agrement, spații comerciale, zone de producție și depozitare, spații verzi, alături de drumuri și infrastructură feroviară.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea coerentă a unei importante zone a municipiului Adjud astfel încât să îndeplinească cerințele unui mix funcțional dorit de investitor, respectiv UMB Grup. Viziunea UMB Grup pe termen scurt, mediu și lung este aceea de a dezvolta afacerile din domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi precum și de a diversifica activitatea economică a grupului bazându-se pe experiența acumulată, dar mai ales pe capitalul uman acumulat în acești ani”, se arată în documentația consultată de APIX.ro.

Locuințele vor fi pentru angajații grupului de firme, conform UMB. Constructorul a subliniat că este necesară o coagulare a forței de muncă pentru proiectele pe care le implementează (inclusiv A7): de la lucrători din șantier și personal tehnico-administrativ până la ingineri de execuție și proiectare.

Cum arată planul proiectului

Apartamentele vor avea 2, 3 și 4 camere, iar proiectantul a precizat că UMB a solicitat „suprafețe peste medie pentru a asigura un grad ridicat de confort și mulțumire a locatarilor”. În vile vor locui angajați de rang superior sau persoane care au nevoie de mai mult spațiu și intimitate (familii cu copii mulți sau cu copii cu nevoi speciale).

Planul urbanistic prevede amenajarea unei piațete și a unor zone mixte (comercial, inclusiv restaurante și zone de recreere). În partea de sud a zonei vor fi hale industriale: UMB va construi o infrastructură feroviară pentru conectarea la rețeaua națională de căi ferate.

În partea de est a E85, unde există deja o zonă administrativă și de producție, se propune extinderea zonei printr-un masterplan în care este creionat un campus industrial cu hale de producție, depozitare, administrativ și locuințe (clădiri existente) și servicii conexe. În partea de sud a amplasamentului va fi amenajată, de asemenea, o infrastructură feroviară.

În același timp, întregul campus UMB va beneficia de acces direct din E85, dar și din DN 11A – o legătură directă cu viitoarea autostradă A7 prin bucla de descărcare a acesteia. În acest sens, UMB a cedat câteva hectare către stat pentru proiectul A7.

În prezent, cea mai mare parte a terenului de 192 hectare (parcela roșie de mai sus) este în extravilan. „Amplasamentul studiat se află la aproximativ 2,1 km nord de municipiul Adjud, de o parte și de alta a DN 2 (E 85), la aproximativ 3,4 km est de râul Siret și la aproximativ 480 m est (limita estică a perimetrului) de traseul viitoarei Autostrăzi A7 – Focșani – Bacău”, potrivit UMB.

UMB este în ultima fază de obținere a avizelor necesare pentru aprobare și, ulterior, emiterea autorizației de construire.

UMB este una dintre cele mai mari companii de construcții de drumuri din România. Compania, cu sediul în Bacău și este deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, este implicată în numeroase proiecte de execuție a unor tronsoane de autostradă, la nivel național.

