David Popovici și campionii de canotaj ridică trofeele pentru talentele României. 35 de tineri excepționali, premiați la Gala Burselor DAR: „Sunt onorat”

Pe data de 7 noiembrie 2025, 35 de copii și tineri talentați, care au trecut prin dificultăți majore de viață, au fost premiați la Palatul Băncii Naționale a României în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Burselor DAR.

Evenimentul a fost organizat de Fundația Hope and Homes for Children și a celebrat „forța de a transforma vulnerabilitatea în performanță”.

Tinerii premiați au primit câte o bursă de 2.000 de euro, alături de oportunități de dezvoltare personală și profesională. Printre ei se numără olimpici naționali la informatică, talente în arte vizuale și muzică, precum și campioni naționali și internaționali la sporturi precum tenis, karate sau atletism. Multe dintre aceste realizări ascund povești impresionante de viață, marcate de pierderi sau lipsuri materiale.

David Popovici este ambasador al Fundației Hope and Homes for Children

Gala a fost animată de prezența unor sportivi de top. David Popovici și șase campioni ai canotajului românesc, Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș. Aceștia au înmânat trofeele bursierilor, iar David Popovici le-a oferit simbolic medalii obținute în primele etape ale carierei sale sportive.

„Performanțele mele sportive se datorează pe de-o parte muncii și abilităților mele, iar pe de alta susținerii morale şi materiale oferite de familie, echipă și parteneri. Nu cred că un copil își poate atinge adevăratul potențial fără una dintre aceste două condiții. De aceea, Bursele DAR sunt un sprijin esențial pentru acești tineri foarte talentați și muncitori. Sunt onorat să fiu parte din această misiune!”, a admis Popovici, în cadrul evenimentului.

„O promisiune că visurile și talentele acestor copii nu vor fi lăsate să se stingă!”

Un moment special al serii a fost concertul unei bursiere de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, care a urcat pe scenă alături de artista AMI, oferindu-le spectatorilor o surpriză emoționantă.

„Bursele DAR nu sunt doar un sprijin financiar. Ele sunt o promisiune. Promisiunea că nu vom lăsa talentul și visurile unor copii extraordinari să se stingă din cauza greutăților. Anul acesta, 35 de tineri excepționali ne-au arătat că pot transforma vulnerabilitatea în forță, durerea în motivație și lipsurile în ambiție. În fiecare dintre ei am văzut o lumină, o sclipire care ne amintește de ce facem ceea ce facem.

Când îi ascultăm, când le aflăm poveștile, învățăm ce înseamnă cu adevărat curajul. Prin aceste burse, vrem să le oferim nu doar resurse, ci încredere. Nu doar sprijin, ci un drum. Pentru că viitorul de care avem nevoie se află în ochii acestor copii. Iar noi, la Hope and Homes for Children, credem că dacă le întindem mâna astăzi, mâine ei vor fi cei care vor schimba lumea!”, a spus Ștefan Dărăbuș, director general al Fundației Hope and Homes for Children România.

În ce constă bursele DAR

Programul Bursele DAR este susținut de parteneri precum Alliance Healthcare, Banca Transilvania, Concentrix, Deutsche Bank Global Technology, Fundația Țiriac, Penny România și Robital Industrial Supplier.

De la lansare, programul a sprijinit 90 de tineri, oferind burse în valoare totală de 180.000 de euro, contribuind astfel la construirea unui viitor mai bun pentru tinerii talentați din România.