Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia

Escrocheriile mariajelor cu soldați ruși au luat amploare în Rusia. Rusoaicele care se căsătoresc pentru primi beneficiile plătite de statul rus pentru rudele celor căzuți în luptă sunt cunoscute drept „văduvele negre”, relatează WSJ.

Publicația americană a consultat documente judiciare vizând infracțiuni cu căsătorii false. Unele dintre acestea implică grupări criminale.

Elena Sokolova a fost amendată cu 3.000 de ruble, echivalentul a 37 de dolari, de un judecător, după ce s-a căsătorit cu un soldat, Serghei Handojko, imediat după ce acesta a semnat un contract cu armata rusă. În calitate de văduvă, femeia ar fi avut dreptul la 200.000 de dolari, o sumă de aproape 20 de ori mai mare decât salariul mediu anual în Rusia.

Judecătorul a decis că soldatul a fost înșelat. Potrivit mărturiilor celor apropiați, acesta s-a însurat a doua zi după ce s-a înrolat. Nimeni nu-i cunoștea mireasa și au fost surprinși să afle de nunta la care nu au fost invitați.

Mai multe procese sunt pe rol în Rusia în legătură cu aceste căsătorii interesate.

Între timp, deputații ruși au depus proiecte de lege pentru înăsprirea pedepselor în astfel de cazuri sau pentru reducerea beneficiilor.

Tot mai mulți ruși au văzut o oportunitate de a profita din război în urma ofertelor atractive pentru cei care se înrolează - salarii generoase, bonusuri la înrolare și beneficii uriașe pentru urmași.

Plățile ce se cuvin familiilor celor uciși în luptă pot ajunge la 14,5 milioane de ruble, circa 180.000 de dolari. Cei mai mulți dintre recruți provin din regiunile sărace.

Banii au atras profitori de tot felul, dar și revendicări în instanță. Tații înstrăinați au reapărut pentru a-și revendica o parte din drepturi. Bunicii au susținut că li se cuvin bani după ce au crescut cu sacrificii un nepot care și-a găsit sfârșitul pe câmpul de luptă din Ucraina.

Dar grupurile infracționale sau femeile care apelează la căsătorie pentru a extorca statul rus sunt cazurile care au atras în special atenția deputaților și oficialilor ruși,

„Acești monștri au ales să batjocorească lucrul cel mai sacru lucru – grija față de de familiile eroilor căzuți!", a deplâns parlamentarul Leonid Slutski. El le-a comparat pe aceste femei cu hoții profitori din timpul asediului Leningradului în cel de-al Doilea Război Mondial.

Un adevărat fenomen

Potrivit experților juridici, amploarea fenomenului este dificil de estimat.

Escrocheria cu mariaje a luat avânt și pe rețelele de socializare. Pe platforma rusă VK, au apărut zeci de grupuri destinate femeilor în căutarea unor posibili soți printre cei ce servesc în Ucraina – acestea au denumiri precum „Întâlniri cu soldați" și "Întâlniri cu epoleți”, un eufemism pentru cei în uniformă.

Dar există și bande organizate care vânează bărbați interesați de un contract cu armata rusă pe care mai apoi îi atrag într-o căsătorie falsă, potrivit autorităților ruse.

O bandă care opera în regiunea Hanti-Mansisk (centru) a câștigat din înșelătorie 30 de milioane de ruble, circa 370.000 de dolari, potrivit anchetatorilor ruși.

Profilul victimei ideale este un bărbat singur, care să nu aibă moștenitori.

Pe fondul înmulțirii acestor cazuri, deputații ruși au cerut măsuri precum răspundere penală în cazul căsătoriilor false, retragere a drepturilor în caz de divorț sau a celor care s-au căsătorit după război.

„Un plan de afaceri”

În aprilie, un tribunal din Siberia a găsit-o vinovată pe agenta imobiliară Marina Orlova de acțiuni ostile după ce a îndemnat femei să se căsătorească cu soldați din interes. Aceasta a vorbit într-un podcast despre femei care cumpără case cu banii primiți de la stat după decesul soților lor soldați.

„Este foarte ușor. Găsește un tip care servește pe front și după ce moare primești opt milioane", a spus Orlova în podcast. „Este un plan de afaceri”.

Într-un videoclip postat online de poliția locală, femeia a prezentat scuze pentru declarația sa din podcast, care a fost difuzat sub formă de interviu pe YouTube. „Vreau să-mi cer scuze pentru videoclipul care a fost postat online – participanților la Operațiunea Militară Specială, văduvelor, mamelor și soțiilor", a spus ea, folosind eufemismul Kremlinului pentru războiul din Ucraina.

Un alt caz care a ajuns în instanță este al unui cuplu tânăr care s-a cunoscut pe rețelele de socializare. Cei doi au locuit împreună doar 11 zile înainte ca el să se întoarcă pe câmpul de luptă.

Soldatul Georgi Kostirko, în vârstă de 27 de ani s-a căsătorit anul trecut cu Angelina Variuhina într-un oraș aflat la sud-est de Moscova.

Kostirko a cerut divorțul câteva luni mai târziu, iar în februarie, un judecător rus a anulat căsătoria, acordând o lună pentru contestarea deciziei. Două săptămâni mai târziu, soldatul a fost ucis pe linia frontului în regiunea Kursk. Chiar a doua zi, soția lui a făcut apel la anularea căsătoriei a declarat mama soldatului, Olga, pentru postul de televiziune rus NTV.

În urma morții acestuia, soția era unica beneficiară a plăților de la stat. Mama soldatului a mers în instanță, argumentând că femeia a fost infidelă în timpul căsniciei, iar acum încearcă să profite de pe urma morții lui.

A avut câștig de cauză.

„Încercarea ei de a profita de sângele soțului ei decedat nu este doar imorală, este pură trădare", a comentat avocatul familiei.