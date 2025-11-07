search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Escrocheriile mariajelor cu soldați ruși au luat amploare în Rusia. Rusoaicele care se căsătoresc pentru primi beneficiile plătite de statul rus pentru rudele celor căzuți în luptă sunt cunoscute drept „văduvele negre”, relatează WSJ.

foto shutterstock
foto shutterstock

Publicația americană a consultat documente judiciare vizând infracțiuni cu căsătorii false. Unele dintre acestea implică grupări criminale.

Elena Sokolova a fost amendată cu 3.000 de ruble, echivalentul a 37 de dolari, de un judecător, după ce s-a căsătorit cu un soldat, Serghei Handojko, imediat după ce acesta a semnat un contract cu armata rusă. În calitate de văduvă, femeia ar fi avut dreptul la 200.000 de dolari, o sumă de aproape 20 de ori mai mare decât salariul mediu anual în Rusia.

Judecătorul a decis că soldatul a fost înșelat. Potrivit mărturiilor celor apropiați, acesta s-a însurat a doua zi după ce s-a înrolat. Nimeni nu-i cunoștea mireasa și au fost surprinși să afle de nunta la care nu au fost invitați.

Mai multe procese sunt pe rol în Rusia în legătură cu aceste căsătorii interesate.

Între timp, deputații ruși au depus proiecte de lege pentru înăsprirea pedepselor în astfel de cazuri sau pentru reducerea beneficiilor.

Tot mai mulți ruși au văzut o oportunitate de a profita din război în urma ofertelor atractive pentru cei care se înrolează - salarii generoase, bonusuri la înrolare și beneficii uriașe pentru urmași.

Plățile ce se cuvin familiilor celor uciși în luptă pot ajunge la 14,5 milioane de ruble, circa 180.000 de dolari. Cei mai mulți dintre recruți provin din regiunile sărace.

Banii au atras profitori de tot felul, dar și revendicări în instanță. Tații înstrăinați au reapărut pentru a-și revendica o parte din drepturi. Bunicii au susținut că li se cuvin bani după ce au crescut cu sacrificii un nepot care și-a găsit sfârșitul pe câmpul de luptă din Ucraina.

Dar grupurile infracționale sau femeile care apelează la căsătorie pentru a extorca statul rus sunt cazurile care au atras în special atenția deputaților și oficialilor ruși,

„Acești monștri au ales să batjocorească lucrul cel mai sacru lucru – grija față de de familiile eroilor căzuți!", a deplâns parlamentarul Leonid Slutski. El le-a comparat pe aceste femei cu hoții profitori din timpul asediului Leningradului în cel de-al Doilea Război Mondial.

Un adevărat fenomen

Potrivit experților juridici, amploarea fenomenului este dificil de estimat.

Escrocheria cu mariaje a luat avânt și pe rețelele de socializare. Pe platforma rusă VK, au apărut zeci de grupuri destinate femeilor în căutarea unor posibili soți printre cei ce servesc în Ucraina – acestea au denumiri precum „Întâlniri cu soldați" și "Întâlniri cu epoleți”, un eufemism pentru cei în uniformă.

Dar există și bande organizate care vânează bărbați interesați de un contract cu armata rusă pe care mai apoi îi atrag într-o căsătorie falsă, potrivit autorităților ruse.

O bandă care opera în regiunea Hanti-Mansisk (centru) a câștigat din înșelătorie 30 de milioane de ruble, circa 370.000 de dolari, potrivit anchetatorilor ruși.

Profilul victimei ideale este un bărbat singur, care să nu aibă moștenitori. 

Pe fondul înmulțirii acestor cazuri, deputații ruși au cerut măsuri precum răspundere penală în cazul căsătoriilor false, retragere a drepturilor în caz de divorț sau a celor care s-au căsătorit după război.

„Un plan de afaceri”

În aprilie, un tribunal din Siberia a găsit-o vinovată pe agenta imobiliară  Marina Orlova de acțiuni ostile după ce a îndemnat femei să se căsătorească cu soldați din interes. Aceasta a vorbit într-un podcast despre femei care cumpără case cu banii primiți de la stat după decesul soților lor soldați.

„Este foarte ușor. Găsește un tip care servește pe front și după ce moare primești opt milioane", a spus Orlova în podcast. „Este un plan de afaceri”. 

Într-un videoclip postat online de poliția locală, femeia a prezentat scuze pentru declarația sa din podcast, care a fost difuzat  sub formă de interviu pe YouTube. „Vreau să-mi cer scuze pentru videoclipul care a fost postat online – participanților la Operațiunea Militară Specială, văduvelor, mamelor și soțiilor", a spus ea, folosind eufemismul Kremlinului pentru războiul din Ucraina.

Un alt caz care a ajuns în instanță este al unui cuplu tânăr care s-a cunoscut pe rețelele de socializare. Cei doi au locuit împreună doar 11 zile înainte ca el să se întoarcă pe câmpul de luptă.

Soldatul Georgi Kostirko, în vârstă de 27 de ani s-a căsătorit anul trecut cu Angelina Variuhina într-un oraș aflat la sud-est de Moscova.

Kostirko a cerut divorțul câteva luni mai târziu, iar în februarie, un judecător rus a anulat căsătoria, acordând o lună pentru  contestarea deciziei. Două săptămâni mai târziu, soldatul a fost ucis pe linia frontului în regiunea Kursk. Chiar a doua zi, soția lui  a făcut apel la anularea căsătoriei a declarat mama soldatului, Olga, pentru postul de televiziune rus NTV.

În urma morții acestuia, soția era unica beneficiară a plăților de la stat. Mama soldatului a mers în instanță, argumentând că femeia a fost infidelă în timpul căsniciei, iar acum încearcă să profite de pe urma morții lui.

A avut câștig de cauză.

„Încercarea ei de a profita de sângele soțului ei decedat nu este doar imorală, este pură trădare", a comentat avocatul familiei.

Rusia

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
O bancă poate lua bani din cont fără notificare. Condiții pentru această decizie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate