Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max

Pe măsură ce temperaturile scad, organismul nostru are nevoie de un plus de susținere pentru a face față provocărilor sezonului rece. Vitaminele și mineralele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar suplimentele alimentare de la Dr. Max sunt alegerea ideală pentru întreaga familie.

În această perioadă, în care inclusiv farmaciile au pregătit o serie de promoții de Black Friday, am selectat pentru tine o serie de vitamine și minerale care te pot ajuta să previ disconfortul legat de o posibilă răceală. Cu ajutorul farmaciștilor Dr. Max am selectat câteva produse care vin cu o ofertă specială: 3 produse la preț de 2!

Poți alege astfel dintr-o gamă variată de suplimente – de la Vitamina C High Effect, Magnesium B6 Premium, Multivitamine pentru copii, până la Vitamina D3, Calciu, Zinc și multe altele – toate disponibile în promoție.

Fiecare link afiliat duce direct către pagina de produs, în așa fel încât cititorii să poată afla prețul redus, să poată verifica rapid disponibilitatea și să profite imediat de reduceri. Atenție, însă, că cele mai bune oferte dispar primele!

Creșterea imunității adulților în sezonul rece

În sezonul rece, sistemul imunitar este supus la presiuni mai mari din cauza schimbărilor de temperatură, a nivelului mai scăzut de vitamina D și a expunerii crescute la virusuri sau dezvoltarea afecțiunilor precum gripă, răceală sau COVID-19. Sistemul imunitar are nevoie de ajutor pentru a face față acestor provocări, ajutor care poate veni sub numeroase forme.

Molekin Imuno Molekin Imuno oferă suport pentru sistemul imunitar Vezi prețul și alte detalii

Creșterea imunității copiilor și bebelușilor în sezonul rece

Prevenția este cea mai bună metodă de a proteja copiii de bolile de sezon. O alimentație sănătoasă, suplimente alese corect, activitate fizică regulată și un program de somn adecvat sunt cele mai eficiente modalități de a întări sistemul imunitar al copiilor și de a le oferi o protecție naturală împotriva infecțiilor.

Dr. Max Jeleuri cu vitamine pentru copii, 50 jeleuri Dr. Max Kids Gummies Bears sunt jeleuri în formă de ursuleți Vezi prețul și alte detalii

Creșterea imunității persoanelor cu afecțiuni cronice

În sezonul rece, persoanele cu boli cronice (boli de inimă, diabet, gastro-intestinale) au nevoie de o atenție sporită. Un stil de viață sănătos, monitorizarea regulată a stării de sănătate și respectarea tratamentului sunt esențiale. Adaptarea planului de îngrijire în funcție de recomandările medicului este crucială pentru a preveni complicațiile și a avea un sezon rece liniștit.

Multivitamine și minerale Supradyn Energy cu Coenzima Q10, 30 comprimate filmate, Bayer Asigură un status vitaminic și mineral corect în cazul absorbției reduse sau a unei nevoi crescute Vezi prețul și alte detalii

Principalele vitamine și suplimente pentru sezonul rece

Rolul vitaminelor și suplimentelor în menținerea sănătății nu poate fi subestimat, în special în timpul sezonului rece, când sistemul imunitar poate fi mai vulnerabil la infecții și boli.

Viamina C & Zinc

Vitamina C și zincul formează un duo puternic în susținerea sistemului imunitar. Vitamina C, cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, ajuta la protejarea celulelor și la stimularea producției de celule albe. Pe de altă parte, zincul este esențial pentru buna funcționare a celulelor imunitare și contribuie la reducerea inflamației. Împreună, cele două întăresc organismul și îi oferă o apărare mai eficientă împotrivă infecțiilor, în special în sezonul rece.

Sirop Vitamina C 250mg pentru copii, 118.5ml, Secom Vitamina C pentru funcționarea normală a sistemului imunitar Vezi prețul și alte detalii

Vitamina D

Sezonul rece este asociat cu o incidență mai mare a infecțiilor respiratorii. Expunerea limitată la soare în aceasta perioadă poate duce la o scădere a nivelului de vitamina D în organism, slăbind astfel sistemul imunitar. Prin urmare, suplimentarea cu vitamina D poate fi o strategie eficientă pentru a preveni răcelile și gripa în timpul iernii. De asemenea, vitamina D poate contribui la reducerea severității simptomelor în cazul în care totuși te îmbolnăvești.

Picături Vitamina D3 500UI pentru copii, Secom Ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea sănătății sistemelor osos și muscular. Vezi prețul și alte detalii

Este momentul perfect să-ți refaci stocul de suplimente și să profiți de reducerile substanțiale oferite de Dr. Max. Campania este valabilă în limita stocurilor disponibile, iar produsul gratuit este cel cu prețul cel mai mic dintre cele trei alese.

Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi cu ajutorul produselor Dr. Max – acum mai accesibile ca niciodată!

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.