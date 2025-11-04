Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max

0
0
Publicat:

Pe măsură ce temperaturile scad, organismul nostru are nevoie de un plus de susținere pentru a face față provocărilor sezonului rece. Vitaminele și mineralele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar suplimentele alimentare de la Dr. Max sunt alegerea ideală pentru întreaga familie.

vitamine foto shutterstock

În această perioadă, în care inclusiv farmaciile au pregătit o serie de promoții de Black Friday, am selectat pentru tine o serie de vitamine și minerale care te pot ajuta să previ disconfortul legat de o posibilă răceală. Cu ajutorul farmaciștilor Dr. Max am selectat câteva produse care vin cu o ofertă specială: 3 produse la preț de 2!

Poți alege astfel dintr-o gamă variată de suplimente – de la Vitamina C High Effect, Magnesium B6 Premium, Multivitamine pentru copii, până la Vitamina D3, Calciu, Zinc și multe altele – toate disponibile în promoție.

Fiecare link afiliat duce direct către pagina de produs, în așa fel încât cititorii să poată afla prețul redus, să poată verifica rapid disponibilitatea și să profite imediat de reduceri. Atenție, însă, că cele mai bune oferte dispar primele!

Creșterea imunității adulților în sezonul rece

În sezonul rece, sistemul imunitar este supus la presiuni mai mari din cauza schimbărilor de temperatură, a nivelului mai scăzut de vitamina D și a expunerii crescute la virusuri sau dezvoltarea afecțiunilor precum gripă, răceală sau COVID-19. Sistemul imunitar are nevoie de ajutor pentru a face față acestor provocări, ajutor care poate veni sub numeroase forme.

image

Molekin Imuno

Molekin Imuno oferă suport pentru sistemul imunitar

Vezi prețul și alte detalii

Creșterea imunității copiilor și bebelușilor în sezonul rece

Prevenția este cea mai bună metodă de a proteja copiii de bolile de sezon. O alimentație sănătoasă, suplimente alese corect, activitate fizică regulată și un program de somn adecvat sunt cele mai eficiente modalități de a întări sistemul imunitar al copiilor și de a le oferi o protecție naturală împotriva infecțiilor.

image

Dr. Max Jeleuri cu vitamine pentru copii, 50 jeleuri

Dr. Max Kids Gummies Bears sunt jeleuri în formă de ursuleți

Vezi prețul și alte detalii

Creșterea imunității persoanelor cu afecțiuni cronice

În sezonul rece, persoanele cu boli cronice (boli de inimă, diabet, gastro-intestinale) au nevoie de o atenție sporită. Un stil de viață sănătos, monitorizarea regulată a stării de sănătate și respectarea tratamentului sunt esențiale. Adaptarea planului de îngrijire în funcție de recomandările medicului este crucială pentru a preveni complicațiile și a avea un sezon rece liniștit.

Citește și: Black Friday 2025, o oportunitate pentru doamnele care vor să arate bine. Top 3 cele mai bune produse pentru ten, apreciate de clienți
image

Multivitamine și minerale Supradyn Energy cu Coenzima Q10, 30 comprimate filmate, Bayer

Asigură un status vitaminic și mineral corect în cazul absorbției reduse sau a unei nevoi crescute

Vezi prețul și alte detalii

Principalele vitamine și suplimente pentru sezonul rece

Rolul vitaminelor și suplimentelor în menținerea sănătății nu poate fi subestimat, în special în timpul sezonului rece, când sistemul imunitar poate fi mai vulnerabil la infecții și boli.

Viamina C & Zinc

Vitamina C și zincul formează un duo puternic în susținerea sistemului imunitar. Vitamina C, cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, ajuta la protejarea celulelor și la stimularea producției de celule albe. Pe de altă parte, zincul este esențial pentru buna funcționare a celulelor imunitare și contribuie la reducerea inflamației. Împreună, cele două întăresc organismul și îi oferă o apărare mai eficientă împotrivă infecțiilor, în special în sezonul rece.

image

Sirop Vitamina C 250mg pentru copii, 118.5ml, Secom

Vitamina C pentru funcționarea normală a sistemului imunitar

Vezi prețul și alte detalii

Vitamina D

Sezonul rece este asociat cu o incidență mai mare a infecțiilor respiratorii. Expunerea limitată la soare în aceasta perioadă poate duce la o scădere a nivelului de vitamina D în organism, slăbind astfel sistemul imunitar. Prin urmare, suplimentarea cu vitamina D poate fi o strategie eficientă pentru a preveni răcelile și gripa în timpul iernii. De asemenea, vitamina D poate contribui la reducerea severității simptomelor în cazul în care totuși te îmbolnăvești.

image

Picături Vitamina D3 500UI pentru copii, Secom

Ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea sănătății sistemelor osos și muscular.

Vezi prețul și alte detalii

Este momentul perfect să-ți refaci stocul de suplimente și să profiți de reducerile substanțiale oferite de Dr. Max. Campania este valabilă în limita stocurilor disponibile, iar produsul gratuit este cel cu prețul cel mai mic dintre cele trei alese.

Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi cu ajutorul produselor Dr. Max – acum mai accesibile ca niciodată!

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Ghid de cumpărături
Despre linkurile din acest articol
Unele linkuri din acest articol sunt afiliate. Asta înseamnă că primim un mic comision dacă cumpări prin ele, fără niciun cost suplimentar pentru tine. Aceste venituri ne ajută să menținem site-ul activ și să creăm conținut de calitate. Recomandam doar produse pe care le considerăm utile.
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Black Friday toată luna la Mobila Laguna: reduceri care depășesc 70% și economii de peste 6.000 de lei pentru cumpărători
Black Friday 2025 la Mobila Laguna Foto Mobila Laguna jpg
Ghid de cumpărături
Cele mai bune oferte la încălțămintea de iarnă: economisește peste 50% pe Otter înainte de Black Friday
Magazin Otter Foto Otter Facebook jpg
Fashion
Black Friday 2025 la Various Brands: outfit complet de iarnă pentru femei, cu cea mai mare reducere. Idei de cadouri pentru sărbători
Reduceri de Black Friday la Various Brands Captură Various Brands jpg
Fashion
Black Friday 2025. Reduceri mari la încălţăminte și electrocasnice
ce trebuie să facem să nu luăm ţeapă de Black Friday FOTO Internet
Ghid de cumpărături
Black Friday 2025, o oportunitate pentru doamnele care vor să arate bine. Top 3 cele mai bune produse pentru ten, apreciate de clienți
cosmetice
Beauty
Top 5 bestselleruri internaționale 2025 și titluri bonus – Descoperă-le și comandă-le acum pentru serile de iarnă și cadouri de sărbători
Bestsellerurile internaționale 2025 acum și în România Foto DMS
Cărți

Știrile adevarul.ro

Premierul Ilie Bolojan și amiralul Pierre Vandier au discutat despre priorităţile României în cadrul NATO
Ilie Boloja amiralul jpg
Politică 19:15
Andi Moisescu dezvăluie motivul pentru care nu a plecat din ProTV timp de trei decenii
Andi Moisescu, foto Facebook jpg
Vedete 19:14
AQUA Carpatica & Cravata Galbenă, un parteneriat al autenticității românești
WhatsApp Image 2025 11 04 at 19 05 11 (1) jpeg
Cultură 19:11
Video Un tânăr a vrut să se răzbune pe părinţi şi a dat foc apartamentului din București. Locatarii au fost evacuați, iar incendiatorul reținut
incendiator retinut, sursa video Politia Romana mp4 thumbnail png
București 19:11
Fâșia Gaza va fi administrată de o forță internațională, sub coordonare americană
Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
În lume 19:07
Video Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok. Era respectat în comunitate
WhatsApp Image 2025 11 04 at 18 58 17 1b322349 jpg
Evenimente 19:05
Foto Palate istorice din Timișoara scoase la vânzare. Cea mai scumpă clădire, evaluată la 4,45 milioane de euro
Palatul Marschall Sursa Sothebys 1 jpg
Timişoara 18:55
Percheziții la Primăria Slănic și Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova. Probleme cu regularizarea unui râu
primaria slanic png
Ploieşti 18:54
Germania accelerează înarmarea
74540218 1004 webp
Opinii 18:36
Copil rănit în propriul pat, în urma unor focuri de armă trase la Bruxelles
politie belgia 800x445 jpeg
Europa 18:35
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, întemeietorul Jandarmeriei Române, vor fi readuse în țară și înhumate la Iași
grigore ghyka jpg
Societate 18:34
Video Imagini virale din Iași: momentul în care un bărbat pe trotinetă intră în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu
accident trotineta iasi captura camere stradale jpg
Iaşi 18:27