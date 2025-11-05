Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro: Stil, confort și inspirație pentru întreaga familie

Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro, iar Black Friday aduce o selecție rafinată de articole pentru femei, bărbați și copii. De la piese elegante la articole funcționale pentru iarnă, fiecare membru al familiei poate găsi ceva potrivit, cu discounturi atractive și livrare rapidă.

Doi tineri îmbrăcați frumos, într-un lift
Black Friday aduce reduceri de până la 70% la Answear. Foto Answear

Campania Black Friday 2025 la Answear.ro se desfășoară în perioada 30 octombrie – 2 decembrie 2025. În această perioadă, sunt disponibile reduceri de până la 70% la articole din toate categoriile – femei, bărbați și copii – atât pe site, cât și în aplicația mobilă.

Cu o selecție atent curatoriată de articole pentru femei, bărbați și copii, platforma propune o experiență de shopping completă, în care fiecare membru al familiei își poate găsi piesa preferată, cu atât mai mult cu cât Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi.

În cele ce urmează, am făcut o selecție a articolelor de top de pe Answear, cu cele mai mari reduceri de preț, ce păot fi oferite cadou atât de Moș Nicolae, cât și de Moș Crăciun.

Eleganță și rafinament pentru femei

Pentru femei, Black Friday înseamnă ocazia perfectă de a investi în piese clasice și moderne, care pot transforma orice ținută într-o declarație de stil. Bluza Karl Lagerfeld adaugă un aer sofisticat garderobei, fiind ideală pentru ținute urbane sau office.

Pentru un plus de feminitate, fusta Answear.LAB propune un design contemporan, ușor de integrat în outfituri de zi sau de seară. 

image

Answear.LAB bluza

Design contemporan, ușor de integrat în outfituri de zi sau de seară.

Vezi prețul și alte detalii

Bluză din colecția Karl Lagerfeld Jeans confecționat din țesătură subțire, elastică. Model realizat din material extrem de confortabil cu un conținut ridicat de bumbac.

image

Karl Lagerfeld Jeans bluza

Design minimalist și detalii rafinate, perfectă pentru ținute urbane

Vezi prețul și alte detalii

Fustă Answear.LAB, cu croi modern și materiale confortabile, potrivită atât pentru birou, cât și pentru ieșiri casual.

image

Fustă Answear.LAB

Fustă din colecția Answear Lab confecționată din țesătură netedă

Vezi prețul și alte detalii

Stil și funcționalitate pentru bărbați

Pentru bărbați, Black Friday înseamnă stil și funcționalitate. Answear.ro propune articole care combină confortul cu eleganța:

Cămașa HUGO, ideală pentru birou sau evenimente, cu o croială modernă și materiale de calitate.

https://answear.ro/p/hugo-camasa-din-bumbac-barbati-cu-guler-clasic-regular-963359

image

Cămașa HUGO

Model confecționat din țesătură netedă. Are guler clasic, rigidizat. Material extrem de confortabil, realizat din fibre naturale.

Vezi prețul și alte detalii

Pantalonii BOSS din lână virgină. Un model realizat dintr-un material excepțional de confortabil și aerisit, perfect pentru anotimpurile mai calde.

image

Pantaloni BOSS din lână virgină

Cu o linie conică și finisaje impecabile, sunt alegerea perfectă pentru un look business sau smart casual

Vezi prețul și alte detalii

Ghete Jodhpur din colecția Calvin Klein confecționat din o combinație de piele acoperită și material textil. Un model cu inserție din piele, care, datorită porilor naturali, previne frecarea, abraziunile și apariția unui miros neplăcut.

image

Calvin Klein ghete chelsea de piele COMBAT ESS CHELSEA BOOT SU

Un model cu inserție din piele, care, datorită porilor naturali, previne frecarea, abraziunile și apariția unui miros neplăcut.

Vezi prețul și alte detalii

Căldură și joacă pentru cei mici

Cei mici se bucură de articole călduroase și rezistente, perfecte pentru joacă și aventuri în aer liber:

Cizmele Moon Boot ICON JR GLITTER, cu design iconic și glitter, sunt ideale pentru iarnă.

image

Cizme Moon Boot

Cizme pentru zăpadă din colecția Moon Boot. Model confecționat din combinația materialului textil cu pielea ecologică.

Vezi prețul și alte detalii

Cizmele Rossignol ROSSI PODIUM, impermeabile și confortabile, potrivite pentru zăpadă.

image

Cizme Rossignol ROSSI PODIUM

Modelul are partea superioară rigidizată, care oferă stabilitate piciorului.

Vezi prețul și alte detalii

Geaca Columbia Arctic Blast II, matlasată și rezistentă la apă, cu glugă și blăniță, perfectă pentru zilele reci.

image

Geacă Columbia Arctic Blast II

Modelul cu guler ridicat garantează protecție suplimentară împotriva frigului

Vezi prețul și alte detalii

Black Friday la Answer înseamnă mai mult decât reduceri – este o invitație la stil, mișcare și inspirație. Campania se desfășoară până pe 2 decembrie, cu extra discounturi în aplicație și livrare rapidă.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

