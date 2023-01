O altă tanchetă a rămas împotmolită într-o baltă imensă într-o carieră de la CE Oltenia

O altă tanchetă a rămas împotmolită miercuri, 18 ianuarie, în cariera Jilț Nord din Complexul Energetic Oltenia (CEO), oamenii fiind nevoiți să iasă pe deasupra cabinei ca să nu ajungă în apă până la gât.

„Uitați-vă și aici la tancheta de la Jilț Nord scăpată ca prin minune!“, este comentariul care însoțește această fotografie postată pe Facebook.

Mașina a rămas împotmolită într-o baltă de mari dimenisiuni din incinta cariere miniere și nu a mai putut înainta.

„Așa îi obligă să lucreze și amenință că îi dă afară fără să le asigure condiții și drumuri amenajate“, a spus Gheorghe Pasăre, într-un comentariu pe Facebook.

„Așa e în toate carierele de cărbune , numai că acum s-au găsit toți, să-și de-a cu părerea că sunt mașini vechi, dar condițiile de lucru nu zice nimeni, lipsa drumurilor!“, a fost un alt comentariu.

Accidentul de muncă soldat cu decesul a trei angajați de la CEO si rănirea altor zece persoane a avut loc marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud. Mașina în care se afla s-a răsturnat după ce a trecut de un podeț. Buteliile cu oxigen au căzut peste oameni. Conducerea CEO susține că în mașină se aflau 16 oameni, dar oamenii susțin că se aflau 25. Mașina nu era autorizată pentru a transporta persoane, ci doar marfă. Capacitatea permisă de transport persoane este de doar de nouă.

„Oamenii sunt nevoiți să accepte să meargă“

Un adevărat carnagiu ar fi putut avea loc în urma accidentului de la cariera Jilț Sud.

„Mi-a spus Florin (n.r.-șoferul mașinii) să urc, dar nu am mers, spre norocul meu. Am avut șansă. Erau 25 de oameni în mașină, nu 16, așa cum sunt datele prezentate de companie. Erau schimburile de la două excavatoare. Oamenii sunt nevoiți să accepte să meargă cu aceste mașini, că nu au cu ce merge. Să meargă pe jos este foarte greu. Sunt distanțe lungi și noroiul este până la brâu. În plus, dacă se întâmplă ceva pe bandă, noi răspundem.

Mașina s-a oprit în banda de cărbune care mergea. Ieșeau scântei. Noroc că a văzut la timp și a tras cablul și a oprit banda. Altfel, mașina putea lua foc, iar în interior erau tuburile de oxigen. Am fost la un pas de carnagiu“, a spus pentru Adevărul un angajat de la cariera Jilț Sud.

Mașina și șoferul nu sunt ale Complexului Energetic Oltenia, ci aparțin unui prestator de servicii cu care CEO are încheiat contract.