Muncitorii din autoutilitară, striviți de tuburile de oxigen. Mărturiile angajaților de la cariera Jilț Sud: „Am fost la un pas de carnagiu“

Angajații carierei Jilț Sud, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), unde a avut loc un teribil accident de muncă soldat cu decesul a trei persoane și rănirea altor zece, fac declarații cutremurătoare despre condițiile de muncă.

Un angajat care a evitat în ultimul moment să se urce în „tancheta morții“ povestește că mașina a fost la un pas să sară în aer. „Mi-a spus Florin (n.r.-șoferul mașinii) să urc, dar nu am mers, spre norocul meu. Am avut șansă. Erau 25 de oameni în mașină, nu 16, așa cum sunt datele prezentate de companie. Erau schimburile de la două excavatoare. Oamenii sunt nevoiți să accepte să meargă cu aceste mașini, că nu au cu ce merge. Să meargă pe jos este foarte greu. Sunt distanțe lungi și noroiul este până la brâu. În plus, dacă se întâmplă ceva pe bandă, noi răspundem.

Mașina s-a oprit în bandă ca mergea. Ieșeau scântei. Noroc că a văzut la timp și a tras cablul și a oprit banda. Altfel, mașina putea lua foc, iar în interior erau tuburile de oxigen. Am fost la un pas de carnagiu“.

Mașina și șoferul nu sunt ale Complexului Energetic Oltenia, ci aparțin unui prestator de servicii cu care CEO are încheiat contract.

Salariații au nevoie de consiliere psihologică

Unii dintre cei care se aflau în „tancheta morții“ au nevoie de consiliere psihologică pentru a se întoarce la lucru. „Am discutat cu o rudă, maistru, care era în mașină, și nu se mai poate urca. Are nevoie să meargă la psiholog“, a spus ruda unui angajat de la CEO.

Cei aflați în mașină fac declarații șocante: „Nu am știut pe moment care au murit, deci la un moment dat strigam unul după altul: hai să ne ajutăm, hai să împingem, hai să facem ceva să ne salvăm. A fost rău. Am trecut prin rău, asta e clar. Nu pot să vă explic", a povestit Marius Bufanu, pasager în camion, pentru Digi 24.

Au fost declanșate anchete de către Poliția Gorj și Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. De asemenea, Corpul de Control al Ministrului Energiei a început o anchetă la CEO.

Trei șefi și directori din conducerea CEO au fost înlocuiți din funcție sau și-au dat demisia.

Tancheta 6X6 în care se aflau oamenii nu era autorizată pentru transportul de persoane, ci doar de marfă. Într-o pantă abruptă din carieră, aceasta s-a răsturnat. Tuburile de oxigen au căzut peste oameni și astfel au suferit răni grave, care au dus la decesul a trei angajați.

CEO este o companie de stat, aflată în subordinea Ministerului Energiei, care are ca obiect de activitate exploatarea cărbunelui prin cariere de suprafață și producerea de energie electrică prin termocentralele de la Rovinari, Turceni și Ișalnița.