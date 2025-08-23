Administratorul unei agenţii de turism a înşelat 22 de persoane. Oamenii au rămas și fără vacanțe, și fără bani

O femeie, administratorul unei agenţii de turism din Constanţa, este cercetată de poliţişti după ce a înşelat 22 de persoane care au plătit pentru a merge în excursii, dar aceasta nu a cumpărat pachetele turistice respective şi nici nu a înapoiat banii.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii au făcut trei percheziţii într-un dosar penal de înşelăciune, iar acestea au avut loc în municipiul Constanţa, la locuinţa unei femei de 46 de ani, dar şi la punctele de lucru ale unei agenţii de turism.

”Astfel, din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2023-2024, femeia în cauză, în calitate de administrator al societăţii respective, ar fi indus în eroare 22 de persoane care ar fi dorit să călătorească spre diferite destinaţii, prin aceea că nu ar fi achiziţionat pachetele turistice şi nu ar fi returnat sumele de bani către clienţi. Persoanele în cauză au fost prejudiciate cu aproximativ 194.000 de lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa, scrie News.

Anchetatorii au mai stabilit că în 2023, prin intermediul societăţii administrate, femeia a cumpărat de la o agenţie de turism din străinătate, pachete turistice pentru turişti români.

”Ulterior, şi-ar fi însuşit sumele de bani achitate de turişti, pe care nu le-ar mai fi remis firmei din străinătate, aceasta fiind prejudiciată cu aproximativ 215.000 lei”, a precizat sursa citată.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate două telefoane mobile şi un laptop.