Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Avertismentul polițiștilor: care sunt semnele clare de înșelăciune

Polițiștii avertizează asupra unei noi metode de fraudă, în care infractori creează conturi false pe WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie, folosesc fotografia și numele unei persoane reale, dar cu un număr de telefon diferit, și contactează familia sau prietenii acesteia pentru a cere urgent bani.

La Giurgiu, mai multe cazuri semnalate/FOTO: Arhivă
La Giurgiu, mai multe cazuri semnalate/FOTO: Arhivă

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie.

Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu. 

Acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în prieteni şi familie.

Așadar, polițiștii îi îndeamnă pe cei cărora li se solicită bani prin WhatsApp să fie prudenţi şi să verifice atent identitatea celor care îi contactează.

Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce!

Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă - aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani.

Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

Poliţiştii subliniază că mesajele de tipul „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” sunt semnale clare de înşelăciune.

În plus, Poliţia recomandă populaţiei să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuţi, întrucât imaginea lor poate fi folosită pentru a crea conturi false.

