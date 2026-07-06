search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Adolescent de 16 ani, mort într-un accident cumplit în Gorj. Alți patru tineri au ajuns la spital

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru tineri au fost răniți în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni, în județul Gorj. Conform primelor cercetări, un șofer de 18 ani ar fi pierdut controlul volanului într-o succesiune de curbe și a intrat cu mașina într-un gard.

Un băiat de 16 ani a fost găsit în stop cardiorespirator. FOTO: Shutterstock
Un băiat de 16 ani a fost găsit în stop cardiorespirator. FOTO: Shutterstock

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:14, pe DN 67D, în zona Rasovița, comuna Lelești, pe sensul de mers Runcu – Târgu Jiu. Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că tânărul aflat la volan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un gard.

În urma impactului, șoferul și trei dintre pasageri, cu vârste de 19, 17 și 14 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Un alt pasager, un adolescent de 16 ani din municipiul Târgu Jiu, a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, iar băiatul a fost declarat decedat.

„În urma impactului, conducătorul auto și trei pasageri, cu vârste de 19 ani, din comuna Runcu, respectiv de 14 ani și 17 ani, ambii din comuna Runcu, au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, un alt pasager, un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu-Jiu, aflat în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decedat”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Polițiștii au precizat că șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Ironie maghiară. Fostul premier autocrat Viktor Orban îl acuză pe noul prim-ministru Peter Magyar de dictatură
stirileprotv.ro
image
Cum a reușit Viorel Pașca să se infiltreze în administrația locală. Fiul său ajuns viceprimar PNL făcea calcule de profitabilitate în afacerea cu bătrâni
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Haaland, trei cuvinte după ce a eliminat Brazilia. Postarea a devenit virală și a strâns milioane de like-uri
fanatik.ro
image
Campionii pensiilor speciale de peste 10.000 de euro: cel mai tânăr beneficiar, ieșit din activitate la 49 de ani
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Un reputat paleoclimatolog avertizează că România riscă să intre într-o criză a apei fără precedent. „Am măsurat 20°C în Groenlanda”
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Câți bani putea încasa lunar Viorel Pașca de pe urma pacienților vulnerabili. Procurorii vorbesc despre pensii, indemnizații, ajutoare și donații
playtech.ro
image
Secretul succesului norvegienilor! Cum să bați Brazilia cu un jucător șomer
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Carlo Ancelotti și-a explicat decizia, după ce a scandalizat toată Brazilia la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Ioana Ginghină a spus adio extensiilor. Cum arată vedeta acum, după schimbarea de look
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
click.ro
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, reacție la criticile lui Cătălin Botezatu asupra influencerilor. „Să o lăsăm mai moale cu etichetele”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială