Adolescent de 16 ani, mort într-un accident cumplit în Gorj. Alți patru tineri au ajuns la spital

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru tineri au fost răniți în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni, în județul Gorj. Conform primelor cercetări, un șofer de 18 ani ar fi pierdut controlul volanului într-o succesiune de curbe și a intrat cu mașina într-un gard.

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:14, pe DN 67D, în zona Rasovița, comuna Lelești, pe sensul de mers Runcu – Târgu Jiu. Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că tânărul aflat la volan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un gard.

În urma impactului, șoferul și trei dintre pasageri, cu vârste de 19, 17 și 14 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Un alt pasager, un adolescent de 16 ani din municipiul Târgu Jiu, a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, iar băiatul a fost declarat decedat.

„În urma impactului, conducătorul auto și trei pasageri, cu vârste de 19 ani, din comuna Runcu, respectiv de 14 ani și 17 ani, ambii din comuna Runcu, au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, un alt pasager, un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu-Jiu, aflat în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decedat”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Polițiștii au precizat că șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.