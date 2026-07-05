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Video Un autocar din Republica Moldova a lovit o mașină de poliție oprită pe marginea drumului la 2 Mai. Doi polițiști au fost răniți

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O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, fiind lovită de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova în localitatea 2 Mai din judeţul Constanţa. În urma accidentului, doi poliţişti au fost răniţi uşor. Şoferul autocarului nu consumase alcool, nici substanțe interzise.

Mașină de poliție lovită de autocar la 2 Mai
Mașina de poliție implicată în accident FOTO: captură Ziua de Constanță

Un BMW al poliției, aflat în misiune, a fost lovit de autocar condus de un șofer din Republica Moldova, duminică dimineață, în jurul orei 4.20.

„Astăzi, în jurul orei 4.20, a fost anunţată producerea unui accident rutier, pe DN 39, în localitatea 2 Mai, în care a fost implicată o autospecială de poliţie. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieșit faptul că un bărbat, de 45 de ani (cetăţean din Republica Moldova) a condus un autocar pe DN 39, dinspre municipiul Mangalia către staţiunea Vama Veche, iar la un moment dat, din cauze care urmează a fi stabilite ulterior, ar fi intrat în coliziune faţă-spate cu autospeciala de poliţie, care se afla oprită pe partea dreaptă a drumului public, cu semnalele luminoase în funcțiune”, informează IPJ Constanţa.

Instituția precizează că echipajul de poliție se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unei motociclete.

În urma impactului, au fost răniţi cei doi poliţişti din autospecială, precum şi o femeie de 18 ani care se afla lângă vehiculele staționate.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschis dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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