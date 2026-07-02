search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un băiat de 11 ani a ucis nouă călugări cu camioneta tatălui său. Cum s-a produs tragedia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un copil în vârstă de 11 ani a omorât nouă călugări. Este vorba despre un accident auto produs în Thailanda. Copilul a furat camioneta tatălui său și a intrat în grupul de călugări care participau la o procesiune.

Cadavrele budiștilor după accident
În accident au murit 11 călugări budiști FOTO: X

Un băiat de 11 ani, aflat la volanul unei camionete, a intrat în mijlocul unui grup de călugări thailandezi, ucigând nouă persoane, potrivit Mediafax. Mașina circula cu viteză foarte mare și a spulberat grupul de călugări.

Accidentul s-a produs joi în timpul unui pelerinaj din provincia Mukdahan, în nord-estul Thailandei.

35 de călugări participau la procesiunea care acoperă o distanță de aproximativ 260 de kilometri.

Cum s-a produs accidentul în care au murit nouă călugări

Participanții la pelerinaj mergeau în coloană pe marginea străzii și nu au avut timp să se ferească din fața mașinii.

Potrivit autorităților locale, cinci călugări au murit la fața locului, iar alți patru au decedat la spital. În plus, 13 călugări au fost spitalizați, dintre care trei sunt în stare critică.

Poliția a anunțat că băiatul de 11 ani a fost reținut și va fi interogat în prezența angajaților de la Protecția Copilului. Cauza producerii accidentului este în curs de investigare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Detalii revoltătoare ies la iveală în scandalul azilelor groazei din Bihor. Viorel Pașca a lăsat un cadavru pe treptele unei primării, în semn de „protest”
gandul.ro
image
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
mediafax.ro
image
Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”
fanatik.ro
image
Autostrada Bacău – Pașcani intră pe ultima sută de metri, dar termenul din 2026 începe să se clatine
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul e cam piperat
gsp.ro
image
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
digisport.ro
image
Excursie de coșmar pentru o profesoară și 14 copii: femeia a fost lovită de fulger în Munții Bucegi. Care e starea ei
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Adolescenţi loviţi mortal de tren în Mediaş, după ce s-au ferit de altă locomotivă
observatornews.ro
image
Zodia BLESTEMATĂ în iulie 2026. Neti Sandu anunță o dublă lovitură pentru acești nativi
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Copiii din România ar putea pierde accesul la TikTok, Instagram și alte rețele sociale. UE pregătește interdicția
playtech.ro
image
Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
"Abject" și "dezgustător". Nu s-a putut abține și a spus-o la TV, în timpul meciului de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Reguli noi pentru trotinetele electrice au fost puse în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Ce trebuie să respecte cei care le folosesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ileana Badiu mai în formă ca niciodată după operație! Vedeta a trecut peste toate greutățile și a început să le care FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise » Care este prețul de pornire
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 3 iulie. Săgetătorii au planuri mari la locul de muncă, iar Leii au probleme de sănătate
click.ro
image
Italienii renunță la aragaz în timpul caniculei. Ce preparate aleg în locul mâncărurilor gătite
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
Nunta lui Taylor Swift va dura 10 ore! Ce alte detalii despre marele eveniment au fost făcute publice

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza