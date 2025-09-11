search
Joi, 11 Septembrie 2025
La cât se ridică despăgubirile cerute de familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. „Suferința părinților a fost amplificată de o agonie prelungită”

Publicat:

Familiile tinerilor români care au murit în timpul revărsării torentului Natisone din Italia, pe 31 mai 2024, cer despăgubiri în valoare totală de 3,7 milioane de euro pentru daune patrimoniale, biologice și morale, scrie Rotalianul.

Tineri gif

Prejudiciul este calculat conform unui tabel unic național, potrivit Rai News.

Rudele victimelor  - Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani) - solicitări despăgubiri statului italian și regiunii Friuli-Venezia Giulia, acuzând că intervenţia salvatorilor a fost necorespunzătoare. În baza principiului răspunderii solidare, angajatorii (Ministerul şi autoritatea regională) pot fi traşi la răspundere civilă pentru faptele angajaţilor lor.

Amintim că cei trei tineri au rămas blocați pe o insulă din mijlocul râului, în timpul unei excursii, după ce au fost surprinși de creșterea bruscă a apelor râului Natisone, în localitatea Premariacco. Imaginile cu ei îmbrățișați au făcut înconjurul lumii.

Trupurile fetelor luate de ape au fost găsite după câteva zile, iar cel al lui Cristian la mai bine de trei săptămâni.

Cei trei tineri români luați de viitură în Italia. FOTO X
Cei trei tineri români luați de viitură în Italia. FOTO X

Avocatul rudelor victimelor, Maurizio Stefanizzi, a depus actele de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal care îi are ca inculpaţi pe trei pompieri și un asistent medical de la SORES, acuzați de ucidere din culpă în legătură cu moartea celor trei tineri români.

„Suferința părinților a fost amplificată de o agonie prelungită. Tinerii au murit prin înec după peste 40 de minute de așteptare a intervențiilor de salvare, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de disperare aproape în direct, ca la televizor. Aceasta le-a provocat o traumă psihologică și mai profundă”, a precizat avocatul.

 Prejudiciul cerut, de 3,7 milioane de euro,  a fost calculat ținând cont și de jurisprudența în materie. Pentru familia Patriziei Cormos , despăgubirile solicitate se ridică la 1.269.000 euro, pentru familia Biancăi Doros - 1.200.000 euro, iar pentru familia lui Cristian Molnar -, 1.243.000 euro. Un total de trei milioane și 700 de mii de euro. Prejudiciul a fost calculat conform unui tabel unic național și potrivit jurisprudenței în materie.

La finalul lunii ianuarie a acestui an, Parchetul din Udine a realizat,o reconstituire cronologică minuțioasă a tragediei, indicând o serie de posibile întârzieri și omisiuni care ar fi putut compromite operațiunile de salvare.

Potrivit reconstituirii, primul semnal de alarmă a fost transmis la 31 mai 2024 prin apel la numărul unic de urgență 112, la ora 13:29:42.

Apelul a fost efectuat de Patrizia Cormos, care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva prietenii. Deși știa să înoate și ar fi putut încerca să se salveze când încă n era prea târziu, fata a rămas alături deceilalți doi tineri.

Tânăra a semnalat că se afla la Premariacco, pe albia râului Natisone, în apropiere de Ponte Romano, „blocată împreună cu alte două persoane, ca pe o insulă”, iar nivelul apei creștea văzând cu ochii.

Apelul a fost transferat, în mai puțin de două minute la sala operativă a pompierilor din Udine.

Situația s-a agravat  rapid. La ora 13:36:44, Patrizia a efectuat un al doilea apel, reiterând că nivelul apei crește foarte repede.

„Veniți, vă rog! În câte minute ajungeți?”

Cel de-al treilea apel, efectuat la 13:48:48, a fost și mai dramatic — tânăra a explicat că ea și cei doi însoțitori sunt pe punctul de a fi luați de apă și a solicitat în mod expres trimiterea unui elicopter. 

„Veniți, vă rog!”, repeta tânăra.

„În câte minute ajungeți?” a întrebat fata

„Suntem la Cividale, va dura puțin”, i-au răspuns pompierii, solicitându-i să trimită imagini, videoclipuri și locația exactă.

Patrizia a încercat să urmeze instrucțiunile primite, dar apelul a fost pus în așteptare.

Parchetul subliniază că elicopterul medical cel mai apropiat, cu indicativul „Doppio India”, staționat la baza Forțelor Aeriene din Pasian di Prato (regiunea Friuli-Venezia Giulia), „ar fi putut ajunge la locul incidentului în aproximativ 12–13 minute” dacă ar fi fost activat prompt. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Familile victimelor vor ca inculpații să răspundă și civil pentru ce s-a întâmplat

Ancheta penală urmează să stabilească în ce măsură întârzierile și eventualele omisiuni în coordonarea și activarea mijloacelor de intervenție au contribuit la deznodământul tragic.

