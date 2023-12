Mariana Necula, meșterul popular cu mâini de aur: „Lucrează Măicuța Domnului pentru mine”

Mariana Necula, 50 de ani, meșter popular din orașul Găești, din județul Dâmbovița, trăiește o a doua tinerețe după ce produsele care-i ies din mâini sunt din ce în ce mai apreciate. Femeia creează haine tradiționale și bijuterii lucrate manual.

Artista realizează cu multă migală brățări, gablonțuri sau costume populare brodate și chiar costume preoțești.

„Eu urmez ce au făcut alții, nu am inventat nimic și fac ce îmi cere clientul. Clienții sunt stăpânii mei. Nu trăiesc neapărat din meșteșugul ăsta. Soțul apreciază în ultima vreme ce fac pentru că vede că sunt apreciată de clienți. Sper ca de la anul să îmi deschid o firmă și să încep să ies pe piață, dar nu se poate trăi din asta de unul singur. E muncă multă”, a declarat, pentru „Adevărul”, Mariana Necula.

Fără să-și dea seama că asta va face mulți ani înainte, Mariana Necula a început să deprindă tainele cusutului încă de la vârsta de cinci ani.

→ Imaginea 1/24: Produs „Mariana Mărgele”. FOTO Arhiva personală

„De la cinci ani coseam cu acul, mi-a plăcut foarte mult. Bunica mea a lucrat pentru „Artizanat Pitești” și în vacanțe mă duceam la ea și îmi era tare drag. De mică am trăit cu acele și cu ața alături. Pe timpul lui Ceaușescu ne câștigam existența din sandale și coseam de drag. Și acum mi-e drag, aș lăsa orice pentru cusut. Eu dimineața mă trezesc la 5.30 și încep să lucrez. Numai așa ceva aș face”, adaugă ea.

A deprins toate tainele croșetatului, dar și ale goblenurilor, iar preoții apelează la ea pentru a le înfrumuseța veșmintele cu care slujesc în biserici.

„Am făcut niște veșminte cu mare migală. Am lucrat și câte 18 ore pe zi. O Lucrare pentru un veșmânt preotțesc este pretențioasă și nu mă gândeam că o să reușesc așa ceva. Un preot mi-a spus că a lucrat Măicuța Domnului pentru mine și a ieșit exact ce și-a dorit dumnealui. Veșmântul nu l-am făcut de la zero, pentru că doar măicuțele de la mănăstire au voie să facă așa ceva. Doar i-am pus diverse mărgele pe el”, precizează artista.

Doamna Mariana este ajutată, de la distanță, de fata sa, care lucrează acum în Londra, fiind programator. Ea susține materia primă de care are nevoie.

→ Imaginea 1/2: Ie brodată cu 97.000 de mărgele. FOTO Mariana Necula

„În perioada Crăciunului nu am muncit, dar nu am stat degeaba. Am adunat idei din diverse locuri și acum abia aștept să încep iar să lucrez. De vreo doi ani sunt invitată de Centrul Județean de Cultură la târgurile pentru meșteri populari, dar nu am fost prin alte târguri, pentru că nu am timp să produc atât de mult. La o ie, de exemplu, între trei săptămâni și o lună și jumătate. Le fac de la zero sau doar aplic mărgele și toate cele. Mai fac prosoape cu mărgele, fețe de masă, obiecte bisericești etc.”, mai spune dâmbovițeanca, pe care o găsiți pe rețele sociale sub numele „Mariana Mărgele”

Adesea, clienții săi îi spun că cere prea puțini bani pentru cât muncește. Ca să vă faceți o idee despre asta, aflați că „decorarea” unei ii i-a consumat aproape trei luni din viață, iar materialele folosite însumează 97.000 de mărgele.

„Prețurile mele pornesc de la 10 lei pentru o cruciuliță și ajung până la 200 de lei, depinde de colier și de model. De exemplu, o vestă brodată ajunge la 500 de lei. O ie brodată ajunge la 4.000 de lei cel puțin. Numai materialele la ie m-au costat 800 de lei, plus munca timp de trei luni, aproape 18 ore pe zi. Eu evoluez de la o zi la alta, și de multe ori mă surprind și eu de ce iese din mâinile mele. Eu cred că lucrează cineva acolo sus pentru mine. Mintea mi-e în altă parte, iar modelul îmi iese”, explică Mariana Necula.