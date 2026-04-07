Copil de 13 ani, prins la volan de polițiști. A pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard

Un minor de 13 ani din comuna Potlogi, județul Dâmbovița, a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, după ce a încercat să fugă și s-a oprit cu mașina într-un gard.

„La data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 04:40, poliţiştii din cadrul Secţiei 13 Poliţie Rurală Titu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa pe raza comunei Potlogi.

Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, s-a procedat la urmărirea acestuia. La un moment dat, cel în cauza ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, iar autoturismul ar fi intrat într-un gard, pe care l-ar fi distrus”, au transmis reprezentaţii Poliţiei Dâmboviţa.

În urma impactului, copilul a scăpat nevătămat, însă acum este cercetat de poliţişti pentru furt în scop de folosinţă, distrugere din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Un incident similar a avut loc luni, 6 aprilie, în județul Gorj, pe raza comunei Fărcășești. În autoturism erau un minor, aflat la volan, și tatăl său, în stare de ebrietate, scrie Gorj Online.

Potrivit informațiilor furnizate de Sindicatul Europol, minorul a ignorat semnalul regulamentar de oprire și, încurajat de tatăl său, și-a continuat deplasarea până când a abandonat autoturismul pe un drum industrial, la marginea unei păduri.

După ce au părăsit mașina, minorul și tatăl său au fugit în pădure, ignorând somațiile legale ale polițiștilor. Tatăl a devenit agresiv și a încercat să împiedice intervenția agenților.

Polițiștii au pornit în urmărirea celor doi pe jos, pe teren accidentat și pe timp de noapte. În cele din urmă, aceștia au fost prinși și imobilizați.