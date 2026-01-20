search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Minor din Dolj, oprit la volan cu un permis fals care părea emis în SUA

Un minor din județul Dolj a fost prins la volan de polițiștii de frontieră, după ce s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autoritățile din Statele Unite ale Americii, dar care s-a dovedit a fi fals.

Un minor din Dolj a fost prins la volan cu un permis fals FOTO: Poliția de Frontieră
Un minor din Dolj a fost prins la volan cu un permis fals FOTO: Poliția de Frontieră

Incidentul a avut loc luni seară, în jurul orei 23.45, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Bechet au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în Austria, care circula prin localitatea Nedeia, din județul Dolj.

În urma legitimării conducătorului auto, s-a constatat că acesta este cetăţean român. Persoana a prezentat la control un document aparent eliberat de autorităţile Statelor Unite ale Americii, ce conţinea înscrisurile unui permis de conducere internaţional. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, precum şi asupra identităţii conducătorului auto, poliţiştii de frontieră au dispus conducerea acestuia la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bechet pentru verificări suplimentare”, au transmis reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Document fals și fără drept de a conduce 

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana aflată la volan este minor, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar documentul prezentat la control este fals.

În acest caz, oamenii legii continuă cercetările pentru comiterea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Craiova

