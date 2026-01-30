„Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”. Un copil de 12 ani, prins de polițiști conducând mașina furată de la părinți. Unde se îndrepta

Un copil de 12 ani din județul Buzău a furat mașina părinților, dorind să plece în orașul Bușteni din Prahova. Acesta s-a filmat în timp ce era la volan și trimis videoclipul colegilor de clasă.

„Mă duc la Bușteni. Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”, a transmis copilul, potrivit Antena 3 CNN. Pentru că părinții erau despărțiți, copilul, care locuiește în satul Tisău, județul Buzău, a vrut să meargă la tatăl său, care locuiește în Bușteni.

Incidentul a avut loc marți seara, 27 ianuarie. Copilul a fost oprit de polițiști la Comarnic, județul Prahova.

„La data de 27 ianuarie, în jurul orei 23:25, poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe Drumul Naţional 1 (E60), pe raza localităţii Comarnic.

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unei acţiuni poliţieneşti, demarate ca urmare a solicitării IPJ Buzău, privind darea în atenţie a unui autovehicul reclamat ca fiind sustras de pe raza judeţului Buzău.

Procedând la legitimarea conducătorului auto, poliţiştii au constatat că la volanul autovehiculului se afla un minor în vârstă de 12 ani, din judeţul Buzău”, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, potrivit TVR Info.

Conform sursei citate, minorul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, de unde a fost preluat de către reprezentanţii legali.

De asemenea, au fost informaţi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova, în vederea verificării modului de exercitare a supravegherii minorului şi a respectării interesului superior al acestuia, precizează informarea IPJ.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă, urmând ca, la finalizarea activităţilor procedurale, să fie dispuse măsurile legale care se impun.