Minor cercetat după ce a furat o mașină și a condus peste 100 de km, până a intrat cu ea într-un parapet

Un adolescent de 17 ani din Suceava este cercetat de polițiști după ce a furat o mașină din curtea firmei unde făcea practică și a condus fără permis, provocând avarii.

Potrivit Suceava Live, inncidentul a fost semnalat pe 25 aprilie 2026, în jurul orei 14:00, de administratorul unei firme, care a reclamat dispariția unei mașini din curtea societății, între 23 aprilie și 24 aprilie. Autoturismul a fost ulterior returnat, însă era avariat.

Autoritățile transmit că autorul faptei este un elev de clasa a X-a, aflat în practică la societatea respectivă.

Profitând de faptul că angajații erau în pauza de masă, iar cheia se afla în interiorul autoturismului, acesta a plecat cu mașina și a circulat pe mai multe drumuri din zonă, inclusiv DN17A și DN2E.

La un moment dat, minorul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un parapet metalic.

A încercat să remedieze avariile, oprind autoturismul în apropierea unei societăți de dezmembrări auto, însă nu a reușit să procure piesele necesare. A doua zi, a readus mașina în curtea firmei, fără a anunța incidentul.

Angajații au descoperit avariile și au constatat, în urma verificării kilometrajului, că autoturismul fusese condus aproximativ 180 de kilometri. Prejudiciul a fost estimat la circa 1.000 de euro.

Totodată, în urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis. Adolescentul a fost reținut 24 de ore și a recunoscut faptele, spunând că regretă și că va acoperi pagubele.