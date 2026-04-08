Tată reținut după ce și-a lăsat fiul de 14 ani să conducă mașina noaptea, cu polițiștii gonind după el

Un bărbat de 39 de ani din Peșteana Jiu, județul Gorj a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi lăsat fiul minor, în vârstă de 14 ani, să conducă un autoturism, potrivit IPJ Gorj, citat de Gazeta de Sud.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 aprilie, în jurul orei 02:10, pe DN 66, în comuna Bâlteni, când polițiștii din Rovinari au observat adolescentul la volan.

Potrivit autorităților, minorul nu a oprit la semnalul polițiștilor, dimpotrivă, a accelerat și a continuat ă conducă mașina pe o distanță de aproximativ doi kilometri, până când a părăsit drumul național și s-a oprit pe un drum agricol, după ce mașina a rămas în pană. În autoturism, pe locul din dreapta față, se afla chiar tatăl său, cel care i-ar fi încredințat volanul.

Ulterior, bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Gorj.

Pe numele său și al minorului a fost deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis și conducere fără permis.