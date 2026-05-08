search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi polițiști din Capitală, reținuți pentru mită după un flagrant. Cum și-au împărțit șpaga

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Doi agenți de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 al Poliției Capitalei, aferent Secției 19, au fost reținuți după ce procurorii i-au prins în flagrant delict, fiind suspectați că au primit bani pentru a permite accesul neautorizat al unei femei la un deținut. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut instanței emiterea mandatelor de arestare preventivă.

Polițiștii ar fi primit mită pentru accesul neautorizat al femeii în centru. FOTO Shutterstock
Polițiștii ar fi primit mită pentru accesul neautorizat al femeii în centru. FOTO Shutterstock

Vineri, 8 mai, au fost puse în mișcare acțiunile penale împotriva celor doi agenți: unul în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită, și un altul de 25 de ani, cercetat pentru o infracțiune de luare de mită. Cei doi sunt acuzați că au primit bani de la o femeie pentru a-i facilita accesul în arest, în afara condițiilor legale, pentru vizite intime.

Prinși în flagrant

Potrivit procurorilor, primul incident a avut loc pe 22 aprilie, când agentul de 48 de ani ar fi primit 50 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținutul vizitat, pentru a permite intrarea acesteia în centru. Polițiștii au fost prinși apoi în flagrant pe 7 mai.

„La data de 7 mai 2026, ambii inculpați au fost depistați în flagrant, având asupra lor sume de bani primite de la aceeași persoană de sex feminin. S-a stabilit că, în cursul aceleiași zile, inculpatul în vârstă de 48 de ani a primit suma de 100 de euro, din care a remis 50 de euro celuilalt inculpat, colegul său de tură, pentru ca aceștia să faciliteze din nou accesul neautorizat al femeii în incinta centrului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Joi, procurorii au efectuat o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă. Cei doi agenți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar vineri procurorii au solicitat Tribunalului București emiterea mandatelor de arestare preventivă.

Amintim că, anul trecut, un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de la deținuți pentru a le aduce bunuri interzise și a le facilita accesul în spații neprevăzute de lege.

Într-un alt caz, procurorii DNA descriu, în referatul privind ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5, modul în care un polițist local, cunoscut sub porecla „Pedro”, ar fi primit o mită de 18.000 de euro de la un dezvoltator imobiliar pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
fanatik.ro
image
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 9 mai. Pentru un nativ e capăt de joc: inima știe ce vrea, dar mintea ezită!
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Greşeala fatală care poate arunca România înapoi în criză. Avertismentul dur al specialiștilor
observatornews.ro
image
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce reprezintă stelele unui hotel. Diferenţele clare între o cazare de trei şi patru stele
playtech.ro
image
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Autoritățile pregătesc schimbări importante pe litoralul românesc. Apar restricții pentru șezlonguri și construcțiile de pe plajă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Îngrijorare după incendiul de la Cernobîl. Unde se deplasează fumul
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener