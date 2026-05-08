Doi polițiști din Capitală, reținuți pentru mită după un flagrant. Cum și-au împărțit șpaga

Doi agenți de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 al Poliției Capitalei, aferent Secției 19, au fost reținuți după ce procurorii i-au prins în flagrant delict, fiind suspectați că au primit bani pentru a permite accesul neautorizat al unei femei la un deținut. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut instanței emiterea mandatelor de arestare preventivă.

Vineri, 8 mai, au fost puse în mișcare acțiunile penale împotriva celor doi agenți: unul în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită, și un altul de 25 de ani, cercetat pentru o infracțiune de luare de mită. Cei doi sunt acuzați că au primit bani de la o femeie pentru a-i facilita accesul în arest, în afara condițiilor legale, pentru vizite intime.

Prinși în flagrant

Potrivit procurorilor, primul incident a avut loc pe 22 aprilie, când agentul de 48 de ani ar fi primit 50 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținutul vizitat, pentru a permite intrarea acesteia în centru. Polițiștii au fost prinși apoi în flagrant pe 7 mai.

„La data de 7 mai 2026, ambii inculpați au fost depistați în flagrant, având asupra lor sume de bani primite de la aceeași persoană de sex feminin. S-a stabilit că, în cursul aceleiași zile, inculpatul în vârstă de 48 de ani a primit suma de 100 de euro, din care a remis 50 de euro celuilalt inculpat, colegul său de tură, pentru ca aceștia să faciliteze din nou accesul neautorizat al femeii în incinta centrului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Joi, procurorii au efectuat o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă. Cei doi agenți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar vineri procurorii au solicitat Tribunalului București emiterea mandatelor de arestare preventivă.

Amintim că, anul trecut, un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de la deținuți pentru a le aduce bunuri interzise și a le facilita accesul în spații neprevăzute de lege.

Într-un alt caz, procurorii DNA descriu, în referatul privind ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5, modul în care un polițist local, cunoscut sub porecla „Pedro”, ar fi primit o mită de 18.000 de euro de la un dezvoltator imobiliar pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial.