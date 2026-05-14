Joi, 14 Mai 2026
Scandal de corupție în Portul Constanța: doi vameși, reținuți de procurorii DNA. Împărțeau banii și cu cei de la Biroul Vamal

Doi inspectori vamali din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Anchetatorii spun că funcționarii ar fi primit bani de la firme importatoare pentru urgentarea formalităților vamale.

Sume importante de bani au fost ridicate în timpul perchezițiilor FOTO DNA
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 13 mai 2026, a doi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, acuzați de luare de mită în formă continuată.

Este vorba despre Suliman Diner, acuzat de cinci acte materiale de luare de mită, și Vîlsan Bogdan, acuzat de două astfel de fapte, ambii fiind cercetați pentru presupuse fapte de corupție comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu, arată DNA printr-un comunicat.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de un al treilea inculpat, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Detalii din anchetă

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie–decembrie 2025, inspectorul vamal Suliman Diner ar fi primit, în mod repetat, sume de bani de la reprezentanți ai unor firme importatoare, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Banii ar fi fost solicitați și primiți atât pentru sine, cât și pentru alte persoane.

Din sumele obținute, acesta ar fi remis ulterior 17.900 de dolari și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită, care activează în domeniul portuar, sumele fiind ulterior predate organelor de anchetă. De asemenea, în aprilie 2026, Diner ar fi primit de la un alt inculpat, G.G., suma de 6.500 de lei, plasată în autoturismul personal, în legătură cu operațiuni de vămuire. Procurorii mai arată că, în perioada ianuarie–aprilie 2026, acesta ar fi încasat sume necuantificate, din care ar fi direcționat ulterior 10.000 de lei către un alt inspector vamal, Vîlsan Bogdan.

În paralel, ancheta arată că și Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în luna februarie 2026, sume de 200 de dolari pentru fiecare container, de la reprezentanți ai unor firme, în schimbul urgentării formalităților vamale. În urma perchezițiilor efectuate la 13 mai 2026, la domiciliul lui Suliman Diner au fost descoperite peste 73.000 de dolari și aproape 148.000 de lei, sumele fiind ridicate de procurori în vederea instituirii sechestrului asigurător.

„Celor trei inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se mai arată în comunicat.

Cei doi urmează să fie prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, joi, 14 mai.

