Animale bolnave și înfometate, găsite în curtea unei bătrâne din Suceava. Doi viței erau morți

Polițiștii și inspectorii sanitar-veterinari au descoperit, marți, o situație revoltătoare într-o gospodărie din comuna Putna, județul Suceava. Zece animale erau ținute în condiții improprii, fără apă și hrană, iar doi viței au fost găsiți morți în fața locuinței.

Polițiștii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), au efectuat marți o percheziție într-o gospodărie din comuna Putna, într-un dosar penal privind schingiuirea animalelor, notează Monitorul de Suceava.

În urma verificărilor, autoritățile au găsit zece animale crescute în condiții improprii. Unele erau grav subnutrite și bolnave, iar altele erau ținute fără apă și hrană de mai multe săptămâni.

Cea mai șocantă descoperire a fost făcută chiar în fața casei, unde doi viței zăceau morți, legați, de cel puțin una sau două zile.

„Imaginea a doi viței aflați chiar în fața casei, legați și morți de cel puțin o zi, două. Ceilalți viței, care încă erau în viață, erau închiși într-o șură, la întuneric, fără apă, fără mâncare, incredibil de slabi. Două pisici: una am găsit-o lângă patul bătrânei, legată cu sfoară, pe cealaltă am găsit-o într-o debara, legată cu o șufă cu care se trage mașina, lată cât palma”, a declarat Roxana Ciornei, fondatoarea Asociației Casa lui Patrocle.

Potrivit autorităților, percheziția a avut loc la locuința unei femei în vârstă de 88 de ani.

„Polițiștii au desfășurat o percheziție domiciliară la locuința unei femei în vârstă de 88 de ani, în cadrul unui dosar penal pentru schingiuirea animalelor, fiind identificate 10 animale crescute și deținute în condiții improprii”, a declarat Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.â

Conform informațiilor apărute în anchetă, proprietarul animalelor fusese condamnat la închisoare în urmă cu aproximativ o lună, iar animalele ar fi rămas în grija mamei sale.

Animalele care au supraviețuit au fost preluate de medicii veterinari și de reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle, au primit îngrijiri de urgență și perfuzii. Unul dintre vițeii salvați este în stare gravă, iar medicii încearcă să îi salveze viața.

Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru schingiuirea animalelor.