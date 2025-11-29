Accident violent în Suceava: un mort și un rănit, după ce două vehicule au ajuns în curțile unor localnici

Un bărbat a murit, iar un altul a fost rănit, în urma unui accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Molid, judeţul Suceava, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

ISU a informat că un autoturism a intrat în coliziune cu o autoutilitară, iar după impact ambele mașini au ieșit de pe carosabil şi au ajuns în curțile a doi localnici, relatează Agerpres.

"Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava. În autoutilitară se aflau două persoane, iar una dintre acestea (bărbat), conştientă şi cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, a fost transportată la spital, pentru investigaţii suplimentare", au precizat oficialii ISU.

Potrivit sursei citate, în autoturism se afla o victimă (bărbat) încarcerată, în stare de inconștiență.

Pompierii militari au extras-o şi au predat-o echipajelor medicale şi paramedicale, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare.

Din nefericire, ulterior, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarată decedată.