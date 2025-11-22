Video Carambol grav pe A10: Cinci autoturisme implicate într-un accident, o femeie este încarcerată

Un carambol a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, pe autostrada A10, între localitățile Teiuș și Aiud, pe sensul de mers Teiuș –Turda, fiind implicate cinci autoturisme.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine la fața locului pentru descarcerare și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit informațiilor preliminare primite de la apelant, o persoană ar fi conștientă și încarcerată.

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea situației, iar misiunea este în dinamică.

„O persoană de sex feminin se află încarcerată, conştientă, cooperantă”, a transmis ISU Alba.

Potrivit ISU Alba, din cele 5 persoane rănite în accident, 2 persoane vor fi transportate la spital.

Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.