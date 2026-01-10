Indicii că Rusia a reluat testarea dronei de recunoaștere Ohotnik, estimată la 15 milioane de dolari

Rusia continuă să testeze probabil unicul prototip capabil de zbor al dronei de recunoaștere Ohotnik, după ce a pierdut unul anul trecut deasupra Ucrainei, scriu experții care monitorizează testele, citați de Euromaidan Press.

La mai bine de un an de la testarea eșuată a dronei stealth Ohotnik, rușii lucrează în continuare la dezvoltarea unui model funcțional, de data asta departe de Ucraina.

Analiza epavei pierdute anul trecut în regiunea Donețk a arătat dependența Rusiei de microcipurile occidentale în dezvoltarea acestor modele sofisticate, dar a arătat totodată și vulnerabilitățile presupusei capabilități „stealth” a dronei.

Ohotnik are o anvergură a aripilor de 19 m, cântărește peste 20 de tone, ar zbura cu o viteză de 1000 km/oră și ar avea o rază de acțiune de până la 6.000 km.

Examinând imaginile provenite de la sateliții comerciali, analiștii de la AviVector au observat drona la Centrul de Testare de Zbor 929, situat la sud-est de Moscova, de nu mai puțin trei ori în 2025: pe 22 aprilie, 27 august și 14 octombrie.

Imaginile sunt un indiciu clar că teste sunt în desfășurare, în timp ce Rusia încearcă să țină pasul cu cele mai avansate drone de care dispun SUA și China. Ucraina și Rusia desfășoară pe câmpul de luptă un număr uriaș de drone de diferite tipuri - în majoritate drone kamikaze, însă dronele Ohotnik și alte similare de mari dimensiuni aparțin unei clase cu totul diferite.

La fel de masive ca avioanele de război cu echipaj uman sunt, în multe privințe, la fel de performante - având capacitatea de a transporta sarcini utile grele și o rază de acțiune suficientă pentru a lovi adânc în teritoriul inamic.

În plus, spre deosebire de majoritatea dronelor ucrainene și rusești ce împânzesc în prezent câmpul de luptă, aceste drone sunt deosebit de valoroase, costul lor fiind estimat la 15 milioane de dolari. Astfel, în mod evident, sunt proiectate pentru a fi reutilizabile, iar, din câte se pare, Rusia nu-și mai poate permite pe moment să riște utilizarea în Ucraina.

Statele Unite și China se mișcă rapid pentru a introduce în serviciu astfel de modele de drone de atac de mari dimensiuni, extrem de performante.

Pe de altă parte, Rusia a suferit un eșec major pe 5 octombrie 2024, când probabil a încercat să le testeze în Ucraina.

În acea zi, unul dintre cele două prototipuri capabile de zbor ale producătorului rus de avioane Suhoi a deviat de la curs lângă Ceasiv Iar, în regiunea Donețk .Ce s-a întâmplat mai exact este un secret bine păstrat de Moscova.

Nu este clar dacă motivul a fost o funcționare defectuoasă a dronei sau de vină a fost bruiajul ucrainean, cert este că forțele rusești s-au văzut nevoite să o doboare în timp ce aceasta se îndrepta cu viteză mare spre teritoriul controlat de Ucraina.

Rusia a trimis un avion de vânătoare stealth Suhoi Su-57 pe urmele dronei Ohotnik pentru o doborî și distruge, înainte ca aceasta să cadă în mâinile Ucrainei.

Și această încercare a fost un eșec. Drona s-a prăbușit în interiorul liniilor ucrainene, lângă Kostiantinivka. Ucrainenii și aliații lor „o vor demonta până la ultimul șurub și, bineînțeles, se vor familiariza cu bogatul său conținut intern”, a scris la acea vreme Fighterbomber, canalul neoficial de Telegram al forțelor aeriene ruse.

Rusia ar fi vizat locul în care a căzut drona inclusiv cu o rachetă balistică Iskander pentru a distruge orice dovezi- dar forțele ucrainene recuperaseră deja epava.

O epavă valoroasă pentru Ucraina

Serviciile secrete ucrainene au descoperit zeci de microelectronice fabricate în Occident, produse de companiile americane Analog Devices, Texas Instruments și Xilinx-AMD, precum și Infineon Technologies din Germania și STMicroelectronics din Elveția- o dovadă în plus că sancțiunile nu au împiedicat Rusia să se aprovizioneze în continuare cu aceste componente critice.

De unde se deduce că dacă Rusia va face tranziția de la prototipuri la producția de serie, va avea nevoie să facă rost de cipuri occidentale, așa cum a reușit în cazul rachetelor Oreșnik și al avioanele de luptă Suhoi.

Analiștii ucraineni au mai remarcat că așa-numitele capabilități stealth ale dronei păreau mai slabe decât se lăudase Rusia: porțiuni ale vehiculului fără pilot erau încă vizibile pe radar.

Rușii fac teste, dar sunt mai prudenți

Apariția unui al doilea prototip la poligonul de testare de lângă Moscova este o dovadă că rușii nu au renunțat la dezvoltarea dronei Ohotnik, dar probabil nu o vor mai testa în Ucraina până nu vor finaliza dezvoltarea sau vor crea prototipuri de rezervă.

Asta nu înseamnă că sunt în siguranță. Ucraina a mai lovit, pe 8 iunie 2024, cu drone cu rază lungă de acțiune operate de serviciile secrete militare ucrainene, Centrul de Testare de Zbor 929. Aici se află nu doar alte posibile prototipuri ale Ohotnik, ci și cea mai mare parte a flotei mici de Su-57. Cel puțin două avioane Su-57 ar fi fost lovite cu acea ocazie.

Astfel că nu ar fi excluse alte atacuri, mai ales dacă serviciile secrete ucrainene vor socoti că această țintă este suficient de valoroasă și mai ales periculoasă pentru trupele sau civilii ucraineni.