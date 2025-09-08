Accident în Suceava. O femeie și doi copii, loviți de o mașină. Șoferul a pierdut controlul direcției

Luni dimineață, în jurul orei 08:30, un autoturism a derapat, a ieșit de pe carosabil și a lovit trei persoane în cartierul Obcini din municipiul Suceava. Victimele sunt o femeie de 35 de ani și doi copii, în vârstă de 7 și 10 ani.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, potrivit Obiectiv de Suceava.

Cei trei răniți erau conștienți și cooperanți în momentul intervenției echipajelor medicale. Ei au primit îngrijiri la fața locului, după care au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.