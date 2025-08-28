search
Fetiță de 11 ani, violată de tatăl unui copil la care mersese să se joace. Familia victimei a aflat, dar nu l-a reclamat „ca să nu se facă de râs"

Publicat:

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Dâmboviţa, este cercetat pentru viol săvârșit asupra unei fetițe în vârstă de 11 ani. Fapta s-a petrecut în urmă cu peste un an, dar familia victimei, care știa ce a pățit copila, a păstrat tăcerea.

Copila venise să se joace cu fiica celui care a violat-o. FOTO Pexels
Poliţiştii s-au autosesizat când au aflat de la vecini că fetița a fost violată de tatăl unui copil la care mersese să se joace, potrivit News.ro.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinţei acesteia. Pe parcursul zilei de ieri, 27 august a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, au precizat joi, 18 august, reprezentanții Poliţiei Dâmboviţa.

Dosarul a fost deschis la peste un an de la comiterea faptei, pentru că, deşi familia fetei ştia, nimeni nu a reclamat la Poliţie ce s-a întâmplat, au declarat, pentru News.ro, surse judiciare.

Motivul pentru care familia nu a sesizat autoritățile

Un poliţist a aflat despre ce s-a întâmplat de la vecinii familiei și și-a anunțat colegii, care s-au autosesizat.

Potrivit acelorași surse, primele date din anchetă arată că familia fetei ştia despre faptul că aceasta a fost violată, însă mama nu a vrut să reclame „ca să nu se facă de râs în sat”.

Individul este vecin cu mătușa fetiței violate, la care aceasta mergea des în vizită.

Bărbatul suspectat de viol are, la rândul său, o fetiţă de câţiva ani, cu care victima mergea să se joace. Individul ar fi prins-o în casă şi ar fi violat-o.

Poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

Un alt caz cutremurător a avut loc în aprilie, într-o localitate din județul Buzău, unde o fetiță de doar 10 ani ar fi fost violată de un bărbat de 44 de ani și de fiul acestuia, în vârstă de 16 ani. Cei doi ar fi ademenit copila cu bani și dulciuri și ar fi dus-o într-o clădire abandonată, aflată la marginea localității.

Tot în aprilie, o fetiță în vârstă de cinci ani a fost violată de un bărbat după ce a ademenit-o într-un garaj dezafectat din Arad, cub promisiunea că-i va oferi cadouri. 

Târgovişte

