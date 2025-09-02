search
Marți, 2 Septembrie 2025
A fost reținut administratorul grădiniţei unde un copil a murit înecat în iaz. Este vorba despre o femeie de 33 de ani

Publicat:

Administratorul grădiniţei din Timișoara, unde era înscris băiețelul de un an și opt luni care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținut pentru ucidere din culpă.

Administratora grădiniţei unde s-a petrecut tragedia a fost reţinută. FOTO: captură video
Administratora grădiniţei unde s-a petrecut tragedia a fost reţinută. FOTO: captură video

Tragedia petrecută luni, 1 septembrie, la o grădiniţă din Timișoara, în urma căreia un băiețel de numai un an și opt luni s-a înecat într-un iaz ornamental din apropierea centrului educațional, a dus la primele măsuri ale autorităților, astfel că administratorul unității unde era înscris copilul a fost reținut de polițiști.

Femeia, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de ucidere din culpă și a fost dusă în arestul Poliției, în baza probelor administrate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara.

„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, potrivit Agerpres.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Tragedia a avut loc luni, 1 septembrie, la o grădiniţă de pe strada Calea Martirilor din Timișoara, unde un copil de doar un an şi opt luni care a fost scos la o activitate de recreere în aer liber, împreună cu alți copii şi cu educatoarea, a murit înecat într-un iaz ornamental.

Din păcate, dispariţia copilului a fost observată mult prea târziu, apelul la 112 fiind făcut în jurul orei 12:30. Copilul a fost descoperit în iazul ornamental din apropierea grădiniţei şi, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit de urgență, viața micuțului nu a mai putut fi salvată.

Timişoara

