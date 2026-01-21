O elevă de 14 ani își acuză un coleg de viol după ce a fost la el acasă cu o prietenă

Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.

Un elev din Timișoara este acuzat de o fostă colegă de școală că a violat-o, iar polițiștii au deschis o anchetă, potrivit unui comunicat al poliției.

„La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că două minore s-ar fi deplasat la domiciliul unui alt minor din Timișoara, iar una dintre acestea ar fi întreținut raporturi sexuale fără consimțământul său. În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Este vorba despre două fete de 14 ani, eleve la Școala nr. 30 din Timişoara, care ar fi mers, în timpul orelor de cur acasă la un băiat de 15 ani, fost coleg al lor. La întoarcerea la şcoală, una dintre fete a susţinut că a fost violată.