Bărbatul care și-a sechestrat concubina și copilul de un an în casă, reținut de polițiști

Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an.

„În urma probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.

Amintim că o femeie și copilul ei de un an au fost salvați sâmbătă, 24 ianuarie, după o intervenție în forță a polițiștilor și a trupelor speciale, într-un apartament din București, unde tânăra era ținută împotriva voinței sale și amenințată cu un cuțit de fostul concubin.

Din verificări, oamenii legii au stabilit că pe numele bărbatului exista emis „un ordin de protecție, fără monitorizare electronică”. La adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Potrivit surselor Adevărul, apelul la 112 a fost făcut de o prietenă a victimei, care a anunțat că tânăra a fost agresată fizic și introdusă fără voia ei într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea de către fostul concubin, un bărbat în vârstă de 21 de ani, cu care are un copil. Sursele citate arată că acesta ar fi venit neanunțat, iar „în urma unor discuții contradictorii a luat-o pe victimă de lângă amica sa, cu care se afla în acel moment, a introdus-o în apartament și a încuiat ușa”.

Polițiștii ajunși la fața locului au reușit să ia legătura cu tânăra și să poarte un dialog, însă aceasta era „reticentă, fără a da detalii despre ce se întâmplă în interior sau dacă s-ar afla în pericol”, spun sursele, precizând că femeia le-ar fi spus oamenilor legii că „își va face singură rău dacă polițiștii vor încerca să intre în apartament”.