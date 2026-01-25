search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbatul care și-a sechestrat concubina și copilul de un an în casă, reținut de polițiști

0
0
Publicat:

Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„În urma probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.

Amintim că o femeie și copilul ei de un an au fost salvați sâmbătă, 24 ianuarie, după o intervenție în forță a polițiștilor și a trupelor speciale, într-un apartament din București, unde tânăra era ținută împotriva voinței sale și amenințată cu un cuțit de fostul concubin.

Din verificări, oamenii legii au stabilit că pe numele bărbatului exista emis „un ordin de protecție, fără monitorizare electronică”. La adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).  

Potrivit surselor Adevărul, apelul la 112 a fost făcut de o prietenă a victimei, care a anunțat că tânăra a fost agresată fizic și introdusă fără voia ei într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea de către fostul concubin, un bărbat în vârstă de 21 de ani, cu care are un copil. Sursele citate arată că acesta ar fi venit neanunțat, iar „în urma unor discuții contradictorii a luat-o pe victimă de lângă amica sa, cu care se afla în acel moment, a introdus-o în apartament și a încuiat ușa”.

Polițiștii ajunși la fața locului au reușit să ia legătura cu tânăra și să poarte un dialog, însă aceasta era „reticentă, fără a da detalii despre ce se întâmplă în interior sau dacă s-ar afla în pericol”, spun sursele, precizând că femeia le-ar fi spus oamenilor legii că „își va face singură rău dacă polițiștii vor încerca să intre în apartament”.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la iveală
playtech.ro
image
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Groaznic!" Antrenorul lui PSV l-a scos pe Dennis Man la pauză și nu s-a mai ferit: "Efectiv prost"
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Noi audieri și percheziții în cazul crimei din Timiș, la scurt timp după înmormântarea lui Mario. Ce vor să afle anchetatorii
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Pericol într-o destinație iubită de români. Avertisment pentru sănătate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Prințesa Aiko la ceremonia de citire a poezie numită Utakai Hajime profimedia 1066460039 jpg
Cea mai tristă prințesă din lume a început să zâmbească mai des! Prințesa Aiko a Japoniei poate spera la o schimbare a rolului ei?
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!